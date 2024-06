Euro, 11. dan: Španci sproščeni, Hrvati lovijo zadnji vlak

Deseti dan evropskega prvenstva je za domačine prinesel opozorilo, Nemčija je šele v izdihljajih tekme izenačila proti Švici, ostala je brez kaznovanega Jonathana Taha, Antonio Rüdiger pa se je poškodoval in obstaja realna možnost, da ga v osmini finala ne bo. Na drugi tekmi so Madžari šele po 100 minutah igre strli odpor Škotov in se s tremi točkami postavili v čakalnico najboljših tretjeuvrščenih ekip.

Albanija – Španija (21.00, Merkur-Spiel Arena, Dusseldorf, sodnik G. Nyberg)

V španskem taboru vlada dobro vzdušje. FOTO: Luis Gene/AFP

Skupina B je pred prvenstvom dobila oznako skupine smrti, vse štiri ekipe pa so trd oreh za tekmece. Tudi Albanija, ki se ne predaja brez boja, po remiju proti Hrvaški zdaj Albanci optimistično pričakujejo odlično Španijo, ki si je z dvema zmagama že zagotovila prvo mesto v skupini. Manjkali bodo Rodri, Natcho Fernandez in Ayoze Perez, bržkone bo še kdo od prvokategornikov dobil oddih. Pri Albancih bo zaradi nacionalističnih parol manjkal Mirlind Daku, v Düsseldorfu pa si znova obetajo močno podporo s tribun. Kvoti: 6,5 na zmago Albanije, 1,48 na Španijo.

Hrvaška – Italija (21.00, Red Bull Arena, Leipzig, sodnik D. Makkelie)

V španskem taboru vlada dobro vzdušje. FOTO: Luis Gene/AFP

Za ognjene je tekma za biti ali ne biti prišla prej, kot so si želeli in pričakovali. Proti Albaniji bi jim skoraj uspel zasuk, a so v zadnjih sekundah ostali brez vseh treh točk, zato jim zdaj ne preostane drugega kot popolna ofenziva proti branilcem naslova evropskih prvakov. Italijani niso blesteli na začetku turnirja, po zmagi nad Albanijo pa bi se že z remijem proti Hrvatom lahko zavihteli v osmino finala, zato si lahko obetamo klasično trdno italijansko postavitev, v kateri so najboljši. Hitri protinapadi bodo za utrujeno, veteransko hrvaško sredino igrišča velika nevarnost. Kvoti: 3,10 na zmago Hrvaške, 2,4 na Italijo.