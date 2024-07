Novo priznanje za Vinčiča, tudi v polfinalu bo delil pravico

Slavko Vinčič sodi med najboljše nogometne sodnike na svetu, nenazadnje mu je Uefa letos zaupala tudi vodenje finala lige prvakov, slovenski sodnik pa ostaja del evropskega prvenstva, čeprav so do konca le še štiri tekme. Sodil bo na polfinalnem derbiju med Španijo in Francijo, kjer se mu v torek zagotovo obeta veliko dela.

Vinčičeva pomočnika bosta Tomaž Klančnik in Andraž Kovačič, četrti sodnik na tekmi pa bo Slovak Ivan Kružljak. Slovenci bodo Vinčiču pomagali tudi iz sobe za VAR, tam bo glavni Nejc Kajtazovič, njegova pomočnika pa Italijana Paolo Valeri in Massimiliano Irrati.

Slavko Vinčič v pogovoru z italijanskim kapetanom Gigiem Donnarummo. FOTO: Kacper Pempel/Reuters

Vinčič je na tem prvenstvu že sodil 15. junija, ko je Švica v skupini A v Kölnu premagala Madžarsko s 3:1, in 20. junija, ko je Španija z 1:0 odpravila Italijo.