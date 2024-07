Sašo Udovič: Glede na denar bi nas Anglija morala premagati 15:0

V nadaljevanju preberite:

Sašo Udovič je bil član slovenske nogometne reprezentance, ki je podalpsko pojmovanje najpomembnejše nepomembne zadevščine na svetu leta 2000 postavila na glavo. Petinpetdesetletnik se strinja, da četrt stoletja hitro mine, ne želi primerjati svoje generacije in generacije, ki se je uvrstila na letošnji euro v Nemčiji. Pravi, da so se leta 2000, 2010 in 2024 zgodile tri slovenske pravljice, in jim optimistično napoveduje nadaljevanje. Govorila sva o petih jurjih evrov, dveh milijardah, ki pa se na zelenici lahko izenačita v rezultatu nič proti nič. Pa o Šeškovem zgrešku, ki je del nogometnega življenja, prvenstvu kot tržišču, pasteh profesionalizma in favoritih, ki naj bi dvignili pokal vladajočega na stari celini.