Švicarji vodili proti grozljivo slabim Angležem, Kadioglu zagrozil Nizozemcem

V švicarski nogometni reprezentanci se spogledujejo z zgodovinskim prvim prebojem v polfinale evropskega prvenstva. Za to bi morali varovanci selektorja Murata Yakina v današnji prvi polfinalni tekmi (z začetkom ob 18. uri) v Düsseldorfu premagati Angleže, ki na tem euru še niso prepričali niti svojih navijačev.

»Doslej smo bili grozljivo slabi,« je bil med drugimi do svojih rojakov kritičen tudi nekdanji dolgoletni angleški reprezentant Gary Neville. Na drugi strani so si Švicarji, ki so v osmini finala zanesljivo z 2:0 premagali Italijane, prislužili številne pohvale. »Lepo je slišati, da nas hvalijo. To smo si zaslužili s trdim delom,« je skrivnost švicarskega uspeha razkril Yakin.

Kazalo je že, da bo njihov trud poplačan tudi v četrtfinalu, saj so vodili z 1:0. V 75. minuti je namreč po slabem posredovanju angleške obrambe v polno zadel Breel Embolo. Toda veselje Švicarjev ni dolgo trajalo, saj je že pičlih pet minut pozneje izenačil Bukayo Saka.

Nizozemec Cody Gakpo je na tem euru dosegel že tri gole. FOTO: Lee Smith/Reuters

Kadioglu: Nizozemci naj se nas bojijo!

V drugem današnjem četrtfinalnem dvoboju bodo skušali Nizozemci upravičiti vlogo favoritov proti Turkom. »V našem moštvu imamo izjemno veliko talenta, s katerim bi že mogli nekaj osvojiti,« je prepričan nizozemski selektor Ronald Koeman. Toda njihovi tekmeci, ki letijo na krilih številnih navijačev, so po zadnjih zmagah polni sebe. »Nizozemci naj se nas bojijo!« je zagrozil turški branilec Ferdi Kadioglu.

Tekma v Berlinu se bo začela ob 21. uri.