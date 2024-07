Odlična Španija in genij Lamine Yamal

»Super Španija v finalu (Marca); Brez maske (L'Equipe); Zgodovinsko (Sport); Lamine finale (Mundo Deportivo); Fantastično, sreča, finale! (As)" Tako so veliki športni dnevniki na naslovnicah pospremili prvi polfinalni dvoboj na evropskem prvenstvu v Nemčiji. Osrednji junak je bil najmlajši strelec v zgodovini evropskih prvenstev Lamine Yamal.

»Zmaga, zmaga, zmaga, zmaga! To je bil gol za moj rojstni dan v Nemčiji,« je bil navdušen veliki junak prvega polfinala. »Dobil sem žogo, nisem dolgo razmišljal in streljal,« je čarovnijo opisal Yamal in dodal: »Užival sem in sem ponosen, da sem v finalu,« je še dodal.

Francoski reprezentant Adrien Rabiot je pred tekmo izzval nesrečo. »Če Yamal želi igrati v finalu, potem bo moral pokazati še več, kot je doslej,« je povedal Juventusov zvezni igralec. Mladi Barcelonin as, ki bo šele čez tri dni dopolnil 17 let, je Rabiotu vrgel rokavico in postal veliki junak nove, drugačne in raznovrsten Španije.

Rabiot je pred tekmo tudi razkril Yamalovo odliko. »Izredno se kosa s pritiskom. Ima veliko kakovosti in je sposoben igrati na klubski visoki ravni in reprezentančni. Toda ko ga bomo stisnili in me ne bomo dopustili dihati, bo moral ...,« je bila Rabiotova misel, ki se je zaključila s »pokazati več«.

Francoskega selektorja Didiera Deschampsa (levo) bo še bolela glava, španski kolega Luis de la Fuente se nadeja naslova evropskega prvaka. FOTO: Franck Fife/AFP

S 16 leti in 362 dnevi je Yamalov prefinjen zavrtinčen strel s 25 m odšel v zgodovino. Španec očeta Maročana in matere iz Ekvatorialne Gvineje ter nov veliki biser znamenite nogometne akademije La Masia je z vrha seznama najmlajših strelcev spodrinil Švicarja Johana Vonlanthena, ki je leta 2004 na euru na Portugalskem dosegel gol star 18 let in 141 dni.

Zabil ga je proti Franciji!

Že prej, v prvi tekmi na euru proti Hrvaški, je postal najmlajši nogometaš, ki je zaigral na evropskih prvenstvih.

Veliko moštvo sedanjosti, a še večjo za prihodnost

»Le še korak smo oddaljeni od slave. Zelo, zelo blizu smo. To moštvo je neverjetno,« pa je bil navdušen še drugi španski junak Dani Olmo. Nekdanji član zagrebškega Dinama je v 25. minuti dokončal preobrat Špancev po zaostanku z 0:1 in golu Koloja Muanija v deveti minuti. Odlično je preigraval v kazenskem prostoru, rahlo z desne strani z 9 m močno streljal v desni kot vratarja Mika Maignana. Jules Kounde je podstavil nogo in žogo usmeril v mrežo. A tudi, če ne bi, bi Olmov strel končal v francoskih vratih.

»Odlično tekmo smo igrali. In po svoje. Lamine je zabil sijajen gol, imel je čudovito tekmo. Ni pomembno, kdo bo tekmec v finalu,« je še povedal 25-letni soigralec Benjamina Šeška pri Leizpigu. V Nemčiji se odlično znajde in je eden od ključnih mož selektorja Luisa de la Fuenteja, ki je sicer na začetku prvenstva dal prednost Pedriju. Po njegovi poškodbi je Olmo zablestel.

»Veseli smo uvrstitve v finale. Znova smo lahko prišli do finala in Španijo popeljali tja, kamor v športu sodi,« je žarel španski selektor Luis de la Fuente. »Bili smo popolni, v drugem polčasu zelo taktični. Tako smo morali igrati. Lamine? Videli smo genija. Moramo skrbeti zanj, še naprej mora trdo delati in ostati na trdnih tleh. Imamo veliko sreče, da je Španec in da bomo v tem uživali še vrsto let. Imamo veliko moštvo sedanjosti, a še večjo za prihodnost,« je še povedal 63-letni španski selektor.

Francoski tabor je razočaran. Za selektorja Didiera Deshampsa so evropska prvenstva začarana. Že na tretjem pod njegovo taktirko so trikolori pogoreli.

Evropsko prvenstvo je še eno veliko razočaranje za Kyliana Mbappeja. FOTO: Franck Fife/AFP

»Španija je odlična ekipa, to smo vedeli, in to so Španci dokazali, čeprav smo dvoboj začeli s hitrim vodstvom. Delali so nam težave, saj so bolje nadzorovali tekmo od nas,« je po že četrtem ključnem porazu na velikih tekmovanjih – še finalna na domačem euru in na mundialu v Katarju ter covidnem euru leta 2021 – povedal 55-letni Deschamps, ki ga prave težave šele čakajo. V domovini ne bodo tako zlahka sprejeli slovo in dejstvo, da po svetovnem prvenstvu v Rusiji leta 2018 »les bleus« niso osvojili več lovorike, navkljub izjemnno širokem in zvezdniškem igralskem kadru. V Nemčiji so svoj prvi pravi gol iz igre zabili prav ob sinočnjem porazu, prvi zvezdnik Kylian Mbappe pa je na zadnjih devetih tekmah na eurih dosegel le en gol, pa še tega le z 11-m.