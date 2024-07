Ob 21.00 prvi polfinale: se bo zbudil Mbappe, bo znova zasijal Yamal?

Po 48 tekmah so na evropskem prvenstvu v nogometu ostale samo še tri. Danes bomo na Allianz Areni v Münchnu, kjer je Slovenija igrala 1:1 s Srbijo, dobili prvega udeleženca nedeljskega finala v Berlinu. Ob 21. uri se bosta pomerili Španija in Francija. Jutri se bosta v Dortmundu srečali še Anglija in Nizozemska.

Verjetni postavi Španija: Simon; Navas, Nacho, Laporte, Cucurella; Olmo, Rodri, Ruiz: Yamal, Morata, Williams. Francija: Maignan; Kounde, Saliba, Upamecano, Hernandez; Kante, Tchouameni, Rabiot; Griezmann; Kolo Muani, Mbappe

Tekmo med trikratnimi prvaki iz Španije in dvakratnimi iz Francije bo sodil slovenski sodnik Slavko Vinčić. To bo tudi bitka drugačnih slogov igre. Španija je do polfinala prišla tudi na krilih napadalnih krilnih igralcev Lamina Yamala in Nica Williamsa, ki sta pripomogla k skupno 11 golom Španije na petih tekmah.

Lamine Yamal in Kylian Mbappe sta bila letos tekmeca v ligi prvakov. FOTO: Albert Gea/Reuters

Vseh pet je Španija dobila. Niti ena reprezentanca – neupoštevajoč tekme, ki so se končale po enajstmetrovkah – še ni dobila več kot pet obračunov na istem EP. Delo za ta dosežek bo Špancem otežilo dejstvo, da ne bodo mogli računati na kaznovana branilca Danija Carvajala in Robina Le Normanda ter poškodovanega Pedrija, ki je že končal turnir.

Medtem pa je Francija, glavni favorit pred EP, pokazala predvsem dobro obrambo, prejela je en gol na petih tekmah, Didier Deschamps pa kljub napadalnemu zvezdniku Kylianu Mbappeju stavi na pragmatičnost. Napad ne učinkuje tako kot na SP v Katarju, ko so Francozi dosegli kar 16 golov. Tokrat so do polfinala dosegli le tri – niti enega pa ni dosegel Francoz iz igre.

Didier Deschamps in Luis de la Fuente bosta imela taktično bitko. FOTO: AFP

A kljub temu Francozi ostajajo resno v igri za naslov, v zadnjih desetih letih jim le enkrat na velikih tekmovanjih ni uspelo priti do finala. Bili so finalisti EP 2016 in SP 2022, na SP 2018 pa so osvojili naslov.

Na tem turnirju je Francija, evropski prvak leta 1984 in 2000, v osmini finala z 1:0 premagala Belgijo, v četrtfinalu pa po enajstmetrovkah Portugalsko. Španija, ki je doslej osvojila tri evropske naslove, in sicer 1964, 2008 in 2012, pa je v izločilnih bojih za zdaj najprej s 4:1 odpravila Gruzijo, nato pa še po podaljšku z 2:1 Nemčijo.