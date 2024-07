Uefa odpira polfinale eura: navijači za Špance, zgodovina za Francijo

V nadaljevanju preberite:

Le štiri nogometne reprezentance so ostale v igri za naslov evropskega prvaka, drevi bomo dobili v Münchnu prvega finalista, jutri v Dortmundu ob podobni uri še drugega. Bosta res potovali v Berlin Španija in Nizozemska, ki naj bi doslej pokazali »največ«, ali pa sta varčevali najboljše za konec Francija in Anglija, ki naj bi bili doslej »neprepričljivi«, karkoli že to pomeni? Polovico odgovora bomo dobili nocoj na štadionu Bayerna, ko naj bi videli »finale pred finalom« v derbiju med Španijo in Francijo.

Na spletni strani Uefe so obiskovalce spraševali o epskih polfinalnih tekmah v dosedanji 64-letni zgodovini evropskih prvenstev v nogometu. Najbolj sveža datira v leto 2012, ko je vodstvo Nemčije v Varšavi z dvema goloma izničil italijanski napadalec Mario Balotelli. Prva spektakla je zaznamovala nekdanja Jugoslavija – leta 1960 je z izidom 5:4 premagala Francijo, 16 let pozneje pa je izgubila z 2:4 proti Zahodni Nemčiji, četudi je po golih Danila Popivode – do 105. minute je igral tudi Brane Oblak – in Dragana Džajića vodila z 2:0. Nemški rezervist Dieter Müller je imel drugačne načrte, zabil je tri gole.

Upajmo, da bosta drevi v ospredju Kylian Mbappe in Alvaro Morata ter da bo prvi polfinale eura 2024 najmanj tako spektakularen kot nekateri prejšnji na šampionatih. Morda gre za dvoboj teh reprezentanc v zanju specifičnem obdobju. Španije ne »krasi« več tako izrazita premoč v posesti žoge kot v šampionskem obdobju 2008-2012, ko je delovala na pogon koncepta Barcelone. Na tem euru je imela v povprečju žogo v svoji posesti 57,2 odstotka igralnega časa, pred njo so Portugalska (64,8), Nemčija (59,29) in Anglija (58,6), tudi Francija po tem merilu kotira šele na 13. mestu (50,4), Slovenija je – mimogrede – na repu 24 reprezentanc (35,5 %).