Tukaj sta doma Mercedes in Porsche

V nadaljevanju preberite:

Prva postaja slovenskih nogometašev v Nemčiji, seveda z izjemo Wuppertala kot baznega tabora, bo Stuttgart? Kaj ponuja metropola najbogatejše nemške zvezne dežele? Kako preživeti prosti čas? Blizu je znameniti Schwarzwald? Kakšne so specialitete na krožniku? Kako je z muzeji znamenite avtomobilske industrije? Zakaj je to mesto pomembno za Srečka Katanca? Kdo ohranja ugled največje klubske legende? In kako je z moštvom Vfb Stuttgart danes?