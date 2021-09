Evropskim prvakom doma le točka, mučenje Nemcev z Liechtensteinom

Po pisani evropski nogometni sredi, v kateri je pri nas seveda največ pozornosti pripadlo dvoboju Slovenije in Slovaške (1:1; Stojanović; Boženik), je bilo v nadaljevanju kvalifikacij za SP 2022 živahno tudi v četrtkovem večeru. Tokrat s še bolj odmevnimi in tudi nepričakovanimi izidi.



Junakom italijanskega poletja, nogometašem, ki so v nepozabnem finalu eura na Wembleyu proti domači vrsti osvojili naslov prvakov, je doma spodrsnilo z Bolgarijo. V Firencah je Federico Chiesa hitro, v 16. minuti, zabil vodlni gol, Bolgari so do konca polčasa izenačili, spremembe v izidu nato ni bilo več.



Madžarom ni pomagala podpora 60.000 vznesenih navijačev v Budimpešti proti Angležem, slednji so odpihnili gostitelje s 4:0, med strelci je bil tudi prvi otoški zvezdnik Harry Kane. Pravo mučenje pa so ob domačih TV zaslonih preživljali številni nemški nogometni zanesenjaki, ki so nestrpno pričakovali premiero na klopi novega selektorja Hansija Flicka – ta je zamenjal Jogija Löwa, ki je moštvo vodil dolgih 15 let. Nemci so bili na gostovanji v Liechtensteinu zelo bledi, gola Tima Wernerja in Leroya Saneja sta jih obvarovala popolne blamaže.



Nogometna lepotica večera je bila v Stockholmu – domača Švedska je ugnala Španijo z 2:1. »Mundial je že ogrožen,« so si enotni v prvih odzivih na španskih spletnih portalih in sodeč po lestvici (Švedska s tekmo manj 9, Španija 7) je njihov preplah razumljiv ...

