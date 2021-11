Fantje, držite se, Mura se bo borila za prvaka

V nadaljevanju še preberite:

Nino Kouter je bil vrsto let simbol Mure, poleti je črno-bele vodil do preboja v konferenčno ligo, toda enega od največjih vrhuncev v zgodovini kluba bo spremljal le prek televizijskega zaslona – četrtkovo peto tekmo konferenčne lige v Ljudskem vrtu proti slovitem nogometnem velikanu iz Londona Tottenhamu. Z odhodom v Turčijo, kjer je zgolj eden številnih slovenskih nogometašev, je po malem izginil s selektorjevega radarja. Na novembrskem seznamu se je resda znašel, ker so manjkali drugi. »Rad bi bilo vselej zraven, rad bi igral, toda o tem odloča selektor. Trudim se biti najboljši,« se nadeja, da bo večkrat v reprezentanci kot zunaj nje.