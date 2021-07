Finale eura prekosil finale NBA

Ameriška televizijska postaja ESPN je razkrila, da je bila gledanost finala evropskega prvenstva med Anglijo in Italijo rekordna v ZDA. Na ESPN je tekmo spremljalo 6,48 milijona gledalcev, še 2,9 milijona pa na Univisionu. Skupaj 9,4 milijona, kar je več kot v povprečju gledalci spremljajo košarkarski finale končnice NBA. Ta je v povprečju pred televizijske zaslone prikoval 8,9 milijona gledalcev.



Toda velja vedeti, da sta Milwaukee in Phoenix tržno manjši okolji in da se bo v zadnjih, odločilnih tekmah gledanost povečevala. Ameriški strokovnjaki so sicer zatrdili, da bi bila gledanost finala Eura še večja, če bi ga prenašala televizijska postaja ABC. In da to ni znak, da pada priljubljenost NBA, temveč raste priljubljenost nogometa v ZDA.

