Sodniki za finale PSG vs. Inter, ob koncu ne gre brez Slovencev

Evropska nogometna zveza (Uefa) je določila sodnika letošnjega finala lige prvakov, ki bo 31. maja na štadionu Allianz Arena v Münchnu, to bo Romun István Kovács. V finalu bosta igrala Paris Saint-Germain in Inter Milan, Kovács pa bo prvič v karieri sodil najprestižnejši evropski klubski finale – PSG bo lovil svojo krstno lovoriko v LP, Inter ima na računu že tri, zadnjo iz leta 2010.

Kovács, 40-letni mož v črnem iz Careia v Romuniji, je mednarodni sodnik prav od leta 2010 in je član elitne skupine Uefe od leta 2019. V tej sezoni lige prvakov je sodil sedem tekem, med njimi tudi povratno tekmo osmine finala med Liverpoolom in PSG. Poleg tega je bil glavni sodnik na finalu konferenčne lige 2022 med Romo in Feyenoordom, ki je pripadla Rimljanom, in na finalu evropske lige 2024 med Atalanto in Leverkusnom, ki jo je dobila prva z izidom 3:0.

Xavi ga je označil za katastrofalnega

Kljub bogatim izkušnjam njegovo sojenje ni bilo vedno brez kritik. Na četrtfinalni tekmi lige prvakov 2024 med Barcelono in PSG je izključil branilca Barcelone Ronalda Araúja, kar je močno vplivalo na potek tekme. Trener Barcelone Xavi je po tekmi izjavil, da je bil sodnik »katastrofalen«. Kovács ima tudi madžarske in nemške korenine. Poleg sodniške kariere je tudi učitelj telesne vzgoje. Njegov mlajši brat Szabolcs je prav tako sodnik v romunski ligi.

V lanskem finalu lige prvakov je sodil slovenski sodnik Slavko Vinčić. FOTO: Lee Smith/Reuters

V finalu bosta Kovacsu pomagala romunska pomočnika Mihai Marica in Ferencz Tunyogi. Četrti sodnik bo Portugalec João Pedro Silva Pinheiro, VAR pa bo nadzoroval Nizozemec Dennis Higler. Finale med PSG in Interjem bo za Kovácsa največji preizkus doslej. Njegovi odliki naj bi bili sposobnost obvladovanja pritiska in dosledno sojenje. Lani je sodil v finalu lige prvakov slovenski sodnik Slavko Vinčić.

Staša Špur in Alen Borošak

Ob koncu ne gre niti brez Slovencev. Uefa je namreč določila tudi sodnike za vrhunce preostalih klubskih tekmovanj, kakršna so konferenčna liga, evropska liga in ženska liga prvakov. Finale ženske lige prvakov, ki bo 24. maja v Lizboni, bo vsaj delno tudi slovensko obarvan. Glavna sodnica bo Hrvatica Ivana Martinčić, v finalu pa bosta tudi dve uradni osebi iz Slovenije – rezervna stranska sodnica bo Staša Špur, pomočnik sodnika VAR pa bo Alen Borošak.

Kako bo v finalih evropske in konferenčne lige? Tudi tam bosta aktivna dva odlična sodnika, ki sta se v tej sezoni že izkazala. Sodniško posadko v finalu evropske lige (Tottenham vs. Manchester United, štadion San Mamés, Bilbao, 21. maj) bo vodil nemški nogometni sodnik Felix Zwayer, finale konferenčne lige (Chelsea vs. Betis, Wrocław, 28. maj) pa bo nadzoroval sodnik iz BiH Irfan Peljto.