Rogličev tekmec iskreno: Želel sem oditi domov

Prva etapa tritedenskih dirk pogosto prinese razočaranje za kolesarje, ki potrebujejo nekoliko dlje, da ujamejo pravi tekmovalni ritem. Na poti do Drača do Tirane se je ob ostrem ritmu Lidl-Treka opekel tudi Thymen Arensman, mladi kapetan Ineosa, ki je na generalki za Giro v Alpah osvojil drugo mesto v skupnem seštevku in je bil v širšem krogu kandidatov za zmagovalni oder.

Potem ko je odpadel na vzponu, je izgubil kar 1:37, a je z dobrim kronometrom naslednji dan začel pot vrnitve in je v dobrem položaju, da lahko poskusi s kakšnim pobegom, pa ga Primož Roglič in sotekmovalci ne bodo takoj pokrili. »Zdelala me je teža pritiska, preveč sem si ga naložil. Vedel sem, da sem dobro pripravljen, razmišljal sem le o tem in pogorel. Tako sem bil razočaran, da sem želel le domov, a sem se nato nekoliko ohladil. Dirka je še dolga,« je povedal Arensman.

Tudi Derek Gee je imel v Albaniji nekaj težav. FOTO: Luca Bettini/AFP

V podobnem položaju se je znašel Derek Gee, ki je dirko po Alpah končal na tretjem mestu. Pojasnil je, zakaj se kolesarjem dogajajo takšne težave: »Težko je bilo, moj srčni utrip je bil zelo visok in potem so noge eksplodirale. Že naslednji dan sem se počutil bolje, očitno potrebujem nekaj težkih dni, da se motor ogreje.«