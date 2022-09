Švedi pred tekmo s Slovenijo ne pokajo od optimizma: Nismo dovolj dobri

Slovenska nogometna reprezentanca se je po sobotni odmevni zmagi proti Norveški znašla v položaju, ki je bil še pred kratkim skoraj utopičen, kar zadeva obstanek v ligi B lige narodov. Zdaj pa imajo izbranci Matjaža Keka v svojih rokah vse, da jim uspe uresničiti zastavljeni cilj. V torek na tekmi v Stockholmu, ki se bo začela ob 20.45, potrebujejo »le« točko.

Slovenija se je z zmago z 2:1, potem ko sta preobrat zrežirala Andraž Šporar in Benjamin Šeško, proti Norveški, ki jo je v vodstvo popeljal glavni zvezdnik Erling Haaland, povzpela na tretje mesto skupine B4. Zdaj ima dve točki prednosti pred Švedsko, ki je v Srbiji izgubila z 1:4, posebne preglavice pa je zaradi poškodb nekoliko oslabljeni švedski obrambi povzročal robustni Aleksandar Mitrović, ki je dosegel tri zadetke.

»Enostavno nismo dovolj dobri. Tekmecu olajšamo delo, posledično pa ne dobimo nobene tekme,« je švedska nogometna zveza po tekmi navedla Emila Forsberga, soigralca nekdanjega slovenskega reprezentanta Kevina Kampla pri Leipzigu. Izjava, ki po eni strani daje večje upanje Sloveniji, po drugi pa zahteva pazljivost, saj bodo Švedi zagotovo poskušali popraviti ranjeni ugled, pa čeprav brez nekaterih poškodovanih igralcev.

Igralec Tottenhama Dejan Kuluševski je po tekmi tarnal nad drugačnimi težavami, ki pa so slovenski vrsti dobro poznane še iz prejšnjih obdobij reprezentančnih zborov.

»Trenutno v naših klubih preživljamo težke čase. Ne igramo, prihajamo v reprezentanco v slabem trenutku in fizično ne dovolj dobri. Potem pa to drago plačamo,« je za SVT Sport povedal eden zvezdnikov Švedske, ki je izgubila sedem od zadnjih devetih tekem.

Elanga: To je tekma, ki jo moramo zmagati

Slovenija je po drugi strani v nizu treh tekem brez poraza, je pa junija izgubila doma proti Švedom z 0:2. Njihova podoba bo tokrat malce drugačna, posebej obramba, v katero se je sicer vrnil Victor Lindelöf, ne bo pa napadalca Alexandra Isaka ter tudi ne - tako kot že junija – Zlatana Ibrahimovića. Bo pa Anthony Elanga iz Manchester Uniteda. »To je tekma, ki jo moramo zmagati,« je za SVT Sport o obračunu s Slovenijo dejal Elanga.

Za Švedsko so tekmo proti Srbiji v sistemu 3-4-3 sicer začeli vratar Robin Olsen, Lindelöf, Isak Hien, Daniel Sundgren, Ludwig Augustinsson, Jens Cajuste, Mattias Svanberg, strelec vodilnega zadetka v prvem polčasu Viktor Claesson, asistent Kuluševski, Forsberg in Viktor Gyökeres. Priložnost so dobili še Mikael Ishak, Robin Quaison, Jesper Karlström, Elanga in Kristoffer Olsson.

Slovenija se je Norvežanom zoperstavila s 4-4-2, v napadu sta bila oba strelca – Šporar in Šeško. »Imamo tri dni, torej je veliko časa za regeneracijo. Ampak na Švedskem moramo spet na glavo, na rezultat. Če pogledamo zadnje tri tekme, si zaslužimo biti v tej ligi. Pet točk s petih tekem ni sicer nek dosežek, ampak imamo lepo priložnost, da na Švedskem ostanemo v ligi,« je po tekmi povedal Šporar, ki pa tako kot Jasmin Kurtić zaradi kartonov ne bo mogel igrati.

Sandi Lovrić, ki je v igro vstopil v drugem polčasu, sicer pa nase opozarja z dobrimi igrami pri Udineseju, pravi, da je ekipa zrela. »To je zelo pomembno. Igralci smo ugotovili, da moramo pač vedno dati sto odstotkov in to se zdaj vidi na tekmah,« meni Lovrić.

Jaka Bijol, ki je v osrčju obrambe dobro odigral proti robustnim norveškim napadalcem, pa je odločen pred odhodom na sever Evrope.

»Vedeli smo, da bo zadnja tekma odločala. Gremo samozavestno, te dobre občutke s tekme proti Norveški je treba prenesti na Švedsko in zmagati,« je povedal drugi slovenski član Udineseja, ki ga tako kot soigralce pot v Stockholm čaka v ponedeljek dopoldne.