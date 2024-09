Franck Ribery pred vrnitvijo v München

Nogometni München in z njim vred armada Bayernovih navijačev po vsej Nemčiji nestrpno odšteva do torkove premiere nove sezone v ligi prvakov, v kateri se bo bavarsko moštvo pomerilo z zagrebškim Dinamom. Toda pri tako velikem klubu se dogaja še marsikaj in marsikdo med privrženci je kar zastrigel z ušesi ob novici, ki je pricurljala iz pisarne, objavil pa jo je dnevnik TZ, da bi se v bavarsko metropolo utegnil vrniti francoski nogometni zvezdnik Franck Ribery.

Kar ducat let je nosil rdeči dres, osvojil 25 lovorik, bil med ključnimi igralci moštva za naslov v ligi prvakov 2013. Zdaj pa ima v žepu trenersko diplomo, nekaj izkušenj si je nabral že v Italiji pri Salernitani, mika pa ga vrnitev v München, kjer je med navijači užival status malega boga. Tako bi bil tudi bližje sinu Seifu, ki je član Bayernove selekcije do 14 let.