Nogometno mesto, razdeljeno na dva tabora

V nadaljevanju preberite:

Druga tekmovalna postaja slovenskih nogometašev bo v Nemčiji bavarska metropola. München je daleč naokrog prepoznavno nogometno mesto, Bayern pa največji klub v državi. In kako je sploh z zgodovino ter priljubljenostjo tega kluba v mestu, kjer je doma še ena inštitucija z lepim številom privržencev? Kaj si ogledati v Münchnu ob prostem času? Katere klobasice domačini uživajo v dopoldanskih urah in zakaj so tako ponosni na znamenite pivske vrtove? Kaj je tako privlačnega v živalskem vrtu, ob katerem teče reka Isar, priljubljeno poletno kopališče domorodcev in turistov ....