Rdeči vragi in galski petelini po štirih Mbappéjevih golih že odprli šampanjec

Nogometni reprezentanci Francije in Belgije sta si v predzadnjem krogu kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2022 zagotovili nastop na mundialu in se tako pridružili gostitelju Katarju, Braziliji, Nemčiji in Danski. V skupini D je Francija do prvega mesta prišla po zmagi nad Kazahstanom z 8:0. Za Francoze je že v prvem polčasu trikrat zadel Kylian Mbappé, v drugem polčasu je dodal še en gol. V drugem delu je dvakrat zadel še Karim Benzema, enkrat po Mbappéjevi podaji, po enkrat pa Adrien Rabiot in Antoine Griezmann. Galski petelini imajo krog pred koncem 15 točk. Na drugo mesto v skupini se je prebila Finska, ki je na gostovanju pri Bosni in Hercegovini slavila s 3:1.

Zdaj ima Finska 11 točk, dve več od Ukrajine. V zadnjem krogu bo BiH, ki je pri osmih točkah, gostila Ukrajino, Finska pa Francijo. Belgija je v skupini E vrh zasedla, potem ko je odpravila Estonijo s 3:1. Za Belgijo so zadeli Christian Benteke, Yannick Carrasco in Thorgan Hazard. Belgijci imajo 19 točk, na drugem mestu je Wales, ki je tudi po zaslugi dveh golov Aarona Ramseyja premagal Belorusijo s 5:1. Pri Walesu je Gareth Bale odigral 100. reprezentančno tekmo. Wales je pri 14 točkah, tretja je Češka z 11 točkami. Slednja bo v zadnjem krogu igrala proti Estoncem, medtem ko se bodo Valižani merili z Belgijci.

Tudi Belgijec Eden Hazard se, pričakovano, veseli nove poti na nogometni mundial. FOTO: John Thys/AFP

V skupini G so stvari še odprte. Vodilna Nizozemska je v Črni gori igrala 2:2. Z 11 goli najboljši strelec kvalifikacij Memphis Depay je dosegel oba gola za goste, prvega iz najstrožje kazni. Toda Črnogorci so izenačili v 82. in 86. minuti po golih Ilije Vukotića in Nikole Vujnovića. Norveška je brez Erlinga Hålanda kljub več kot 70-odstotni posesti žoge in več kot 20 strelom igrala le 0:0 z Latvijo, Turki pa so gladko s 6:0 odpravili Gibraltar. Turki in Norvežani imajo pred zadnjim krogom po 18 točk, v njem pa se bodo prvi v gosteh merili s Črnogorci, Norvežani pa prav tako v gosteh z Nizozemci, ki vodijo z 20 točkami.