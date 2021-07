Gliha in Olimpija si bosta segla v roko

Gliha član različnih slovenskih reprezentanc

Okrepitvi tudi na Štajerskem Nekdanji član Olimpije Rok Kidrič se vrača k Aluminiju, kjer so ga predstavili kot četrto okrepitev pred novo sezono. Kidrič je bil po koncu sodelovanja z Bravom prost igralec, v prvi slovenski ligi je zbral 83 nastopov in 18 golov.



Novega člana so predstavili tudi pri Mariboru. 27-letni Hrvat Marko Alvir, ki je v slovenskem prvenstvu že igral za Domžale, v Ljudski vrt prihaja kot posojen nogometaš češkega prvoligaša Viktorie Plzen. Mariborčani so si zagotovili tudi možnost odkupa.



»Zelo sem vesel, da sem prišel v največji klub v Sloveniji. Klubska pričakovanja so visoka, tega se dobro zavedam, tukaj pa sem, da pomagam ekipi in upravičim svoj prihod. Na Češkem sem preživel štiri leta in pol, napredoval kot igralec. Zagotovo sem telesno boljše pripravljen, taktično bolj podkovan,« je dejal Alvir, ki bo spet sodeloval s Simonom Rožmanom. Za Domžale je na 52 tekmah dosegel 14 golov.

Nogometaši Olimpije se pripravljajo na začetek nove sezone nogometnega prvenstva in prvi izziv v Evropi, ki jih laka konec meseca v 2. kolu kvalifikacij za novoustanovljeno Uefino konferenčno ligo. Novi trenerje zavihal rokave, okrepil pa je tudi kadrovsko podobo kluba. Med zadnjimi se je pridružil zeleno-belim nekdanji mladi reprezentantGliha je nazadnje igral za klub Ruh Lvov v ukrajinskem prvenstvu, v zadnjih dneh pa je interes zanj izkazala tudi Olimpija, zato sta hitro našla skupni jezik. Zeleno luč za prihod 24-letnega bočnega branilca je prižgal tudi Milošević, pogodbo pa bodo podpisali konec tedna, ko se v Ljubljano iz Dubrovnika vrne predsednikErik Gliha je močno opozoril nase že v slovenskem prvenstvu, ko je bil v majici Aluminija med najboljšimi asistenti lige, četudi je igral v Sloveniji le pol sezone, ob tem je bil tudi med boljšimi asistenti v mladi slovenski reprezentanci, potem ko je prej igral tudi za selekciji U-18 in U-19. Njegova odlika so predvsem predložki z levega boka.Njegov oče je nekdanji slovenski reprezentantki je nekoč uspešno igral prav za Olimpijo, pozneje je učinkovito igral tudi v majici Dinama, na Japonskem, v Izraelu in Franciji, po uspešnem vodenju slovenske reprezentance U-21 pa opravlja položaj strokovnega svetovalca pri Nogometni zvezi Kosova.