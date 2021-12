Gnabry in Lewandowski parala mrežo

Nogometaši v Nemčiji imajo ta teden dvojni prvenstveni spored, med tednom igrajo tekme 16. kroga, konec tedna pa še 17. Danes je bil prvi na sceni prvak Bayern, ki je prepričljivo s 5:0 v gosteh premagal Stuttgart in potrdil naslov jesenskega prvaka.

Da bodo Bavarci prvaki prvega dela sezone, je bilo pravzaprav jasno že po zmagi nad Mainzem, za dokončno potrditev so potrebovali le točko na današnjem dvoboju. Ta je bil v prvem delu še enakovreden, a ko so gostje pred koncem le strli trdoživo obrambo Stuttgarta, je bavarski stroj za gole stekel. Izkazala sta se Serge Gnabry s hat-trickom v 40., 53. in 74. minuti, še dva gola pa je dodal Robert Lewandowski v 69. in 72. minuti.

Kot zanimivost velja dodati, da je Bayern že drugič v letu 2021 jesenski prvak, saj se je zaradi koronske krize prvi del lanske sezone končal šele januarja letos. Skupno v zgodovini je za Bayern to 25. vodstvo po polovici sezone in devetič v zadnjih 11 sezonah.