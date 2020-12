Guardiola pozval Arsenal, naj bo potrpežljiv in vztraja z Arteto

Španski nogometni strokovnjak na klopi Arsenala Mikel Arteta se je znašel pod hudim pritiskom, saj so rezultati Londončanov v tej sezoni izjemno slabi. Po zadnjem neuspehu ga je javno podprl sloviti rojak Pep Guardiola.



Topničarjem v tej sezoni ne gre po načrtih, saj so v državnem prvenstvu na 14 tekmah doživeli kar osem porazov, so v nizu sedmih ligaških tekem brez zmage in jih le 4 točke ločujejo od mest, ki vodijo v drugo ligo. Za nameček so sinoči v četrtfinalu angleškega ligaškega pokala v okrnjeni zasedbi izgubili proti Manchester Cityju z 1:4.



Številni navijači Arsenala že zahtevajo slovo Artete, ki je v klubu od leta 2019 in mu je pomagal do dveh lovorik (FA pokal, angleški superpokal), s to potezo pa se ne strinja Pep Guardiola, trener Manchester Cityja, ki je z Arteto tri leta sodeloval pri sinjemodrih.



»Če razmišljajo o tem, da bi ga odpustili, delajo veliko napako. Zaupali so mu trenersko funkcijo in z njim osvojil dve lovoriki, pred tem nekaj let niso osvojili ničesar. Smo v času pandemije, imeli so veliko težav s poškodbami, a kljub temu so vedno prikazali dober nogomet. Prepričan sem, da mu bodo zaupali. Če povem o najinem sodelovanju, imeli smo eno izmed najbolj uspešnih ekip v zgodovini angleškega nogometa in on je bil del tega uspeha, brez njega to ne bi bilo mogoče. Kot človek ima neverjetne kvalitete in kot trener je vpet v vse. Prepričan sem, da bo uspešen, to je le vprašanje časa,« je o svojem nekdanjem pomočniku povedal Guardiola.

Arsenal v velikih težavah

Mikel Arteta je po zadnjem porazu predstavil stanje v ekipi: »Smo v velikih težavah in stvari moramo obrniti na bolje, o tem ni dvoma. Osredotočen sem na svoje borce in vidim jih veliko. Danes smo doživeli nov boleč trenutek. Prejeli smo lahek zadetek, a smo se dobro odzvali in zadeli. V nadaljevanju smo bili boljši tekmec, a znova prelahko dobili gol. Ko na tak način podarjaš gole nasprotniku, je nemogoče zmagati. Žal mi je za igralce in navijače. Nujno potrebujemo dobre rezultate.«



Nogometaši Arsenala se bodo morali hitro zbrati po izpadu iz ligaškega pokala, saj jih že v soboto čaka zahtevna prvenstvena tekma proti Chelseaju.

