Haalandov prestop bi ta hip stal več kot milijardo evrov

Potem ko je izvrstno začel svojo prvo sezono v taboru Manchester Cityja, ki se mu je pridružil v poletnem prestopu iz dortmundske Borussie – vrednost slednjega so svetovni mediji ocenili na 60 milijonov evrov –, je vrednost Erlinga Haalanda že presegla milijardo evrov.

Vsaj tako o 22-letnem članu Manchester Cityja, strelcu 20 golov na uvodnih 14 tekmah v taboru sinje modrih, pravi njegova agentka Rafaela Pimenta, ki je v sloviti agenciji nasledila preminulega Italijana Mina Raiolo.

150 milijonov evrov je po ocenah Transfermarkta znašala vrednost Haalanda 9. junija letos, ko je bil še član dortmundske Borussie; zadnje ocene na tej specializirani spletni strani še niso podali

»Če seštejete njegovo nogometno vrednost, vrednost njegove podobe in pokrovitelje je (skupna vrednost, op. a.) gotovo milijardo funtov (1,146 milijarde evrov, op. a.),« je na vprašanje Sky Sports o možni odškodnini, če bi se Haaland odločil prestopiti v nov klub, povedala Pimenta.

Pripravljeni na pogajanja za novo pogodbo

»Ni zgrešeno primerjati Erlinga s (Kylianom) Mbappejem, tako lahko začutiš utrip tržišča. Mislim, da bi Erling lahko postal prvi, za čigar prestop bi plačali milijardo funtov,« je nadaljevala agentka.

Še naprej se okoli norveškega asa, ki je sicer uspel zadeti na eni od dveh tekem s slovensko reprezentanco v letošnji sezoni lige narodov, a z rojaki ni uspel streti moštva selektorja Matjaža Keka (0:0 v Oslu in 1:2 v Ljubljani), dviguje veliko prahu. Trener ManCityja Pep Guardiola je nedavno zavrnil namigovanja, da ima Haaland v pogodbi posebno klavzulo, ki mu omogoča prestop v madridski Real za precej bolj zmerno odškodnino po sezoni 2023/24.

»Dobra in slaba plat tega odvetništva je, da veš, česa ne smeš povedati. Ne potrebuješ nekoga, da bi te drezal in govoril: 'Ne povej tega, ne povej onega!' O tem ne morem govoriti. Nova pogodba z ManCityjem? Upam, da bodo pogovori res že v kratkem stekli. Če se želijo pogovarjati danes, bi bili zadovoljni. Zakaj pa ne? To je vedno dobro,« je še povedala Pimenta.