Ibrahimović ima veliko srce, pri Barceloni ni bil deležen spoštovanja

Bojan Krkić zdaj igra v japonskem Kobeju skupaj z ikono katalonskega kluba Andresom Iniesto, a velik vtis je nanj naredil tudi Zlatan Ibrahimović.

»Fenomen je in upam, da bo vztrajal še nekaj sezon. Ko pomislim nanj, pomislim na najin pogovor, ko je ravno prišel v klub. Imel sem 20 let, on je že bil Zlatan. Ni me poznal, a me je poklical v slačilnico, me posedel k sebi in me začel hrabriti: 'Ne skrbi, jaz sem tu ...' Prijatelji me vedno sprašujejo po njem, češ kako bi ga opisal z eno besedo. Rekel bi veliko srce,« je za italijansko Gazzetto dello Sport povedal Krkić.

Dosegal je ključne gole

Vprašali so ga tudi o odmevnem prerekanju s trenerjem Pepom Guardiolo. »Nihče ne more povedati nič slabega o Ibri. Menim, da tisto leto ni bil deležen primernega spoštovanja, saj je na vseh koncih dosegal ključne gole. Bil je in bo ostal vzor,« je odločen Krkić, ki se je od Šveda poslovil leta 2011, ko je po prvotni posoji po manj kot dveh letih v taboru Barçe okrepil AC Milan.

Ibrahimović je marca s švedsko reprezentanco v dodatnih kvalifikacijah ostal brez uvrstitve na letošnje svetovno prvenstvo, v letošnji sezoni lige narodov pa bi se lahko pomeril s slovensko reprezentanco v skupini s Srbijo in Norveško. Ibrahimović je namreč po porazu s Poljaki (0:1) – zaradi težav s poškodbo je vstopil s klopi, potem ko je prvo tekmo moral izpustiti zaradi kazni – dejal, da je pripravljen še naprej pomagati svoji državi, v dres katere se je marca lani vrnil po večletni odsotnosti.