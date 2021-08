Imenitna premiera Handanovića in soigralcev

Potem ko se je pred enim tednom zavrtelo nogometno kolesje v Angliji, Nemčiji in Španiji, se je nova sezona začela tudi v deželi evropskih prvakov. In če bi sodili zgolj po uvodu, bo Inter iz Milana, ki brani šampionsko lovoriko, spet zelo močan.



Samir Handanović je na premieri sezone ohranil prazno črno-modro mrežo, njegovi soigralci pa so bili učinkoviti in pred zadovoljnimi privrženci na kultnem San Siru odpihnili Genoo s 4:0. Uvodni gol v sezoni je za prvake zabil slovaški reprezentant Milan Škriniar, med strelce pa se je že v prvem nastopu za milansko moštvo vpisal tudi Edin Džeko, vodilni nogometaš Bosne in Hercegovine, ki je pred kratkim k Interju prišel iz Rome.



Med derbiji 1. kola je današnja večerna tekma prav med Torinom in Iličićevo Atalanto, tudi med slovenskimi nogometnimi sladokusci pa precej zanimanja privablja jutrišnje Juventusovo gostovanje v bližnjem Vidmu.





Sobota



18.30 Inter : Genoa 4:0 (2:0)

18.30 Verona : Sassuolo 2:3 (0:1)

20.45 Empoli : Lazio

20.45 Torino : Atalanta





Nedelja



18.30 Bologna : Salernitana

18.30 Udinese : Juventus

20.45 Roma : Fiorentina

20.45 Napoli : Venezia



Ponedeljek



18.30 Cagliari : Spezia

20.45 Sampdoria : Milan

