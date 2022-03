Infantinova zamisel tik pred kolapsom, glasovanja ne bo

Dan pred jutrišnjim žrebom skupinskega dela svetovnega prvenstva v Katarju bo Svetovna nogometna zveza (FIFA) zasededala na letnem kongresu, kjer pa bo 211 predstavnikov nacionalnih zvez odločalo le o spremembah koledarja v ženskem nogometu, je poročala francoska tiskovna agencija AFP. Po njihovih informacijah bo FIFA počasi pokopala načrte predsednika Giannija Infantina, ki je po svetu zbiral podporo za prirejanje svetovnih prvenstev na vsaki dve leti.

Čeprav je še pred nekaj meseci Infantino namigoval, da je pripravljen predlog dati na glasovanje, je očitno uslišal proteste širše športne javnosti, med najglasnejšimi nasprotniki je (bila) tudi Evropska nogometna zveza (UEFA) s svojim predsednikom Aleksandrom Čeferinom. Zdaj naj bi FIFA začela razmišljati o razširjenem pokalu konfederacij z ekipami iz Evrope in Južne Amerike, govori se tudi o širitvi evropske lige narodov.

Na dnevnem redu v Dohi bodo pričakovano prevladovale sankcije Ruski nogometni zvezi (RFU) zaradi vojaških spopadov v Ukrajini. Rusko člansko reprezentanco in vse ostale ruske izbrane vrste ter klube, ki nastopajo v mednarodnih tekmovanjih, so že pred tedni izključili, tudi o tem suspenzu pa bo tekla beseda v Katarju, kjer bo dan kasneje na sporedu žreb skupin SP.

Obljubljali vsaj 17 milijonov evrov za štiri leta

Infantinov predlog o pogostejšem prirejanju svetovnih prvenstev bi sicer v veljavo stopil leta 2026. Največ podpore je imel predsednik FIFA v Afriki in Aziji, medtem ko sta se Evropa in Južna Amerika hitro ostro postavila po robu načrtom, ki jih je Švicar pripravil skupaj s francoskim trenerjem Arsenom Wengerjem. Svoje nasprotovanje je jasno izrazil tudi Mednarodni olimpijski komite (MOK).

»Do tega (SP na dve leti, op. a.) nikoli ne bo prišlo,« je za AFP dejal neimenovan vir iz vrha svetovnega nogometa. O tem, da se z idejo nikakor ne strinja in da bi s seboj prinesla veliko več škode kot koristi, je večkrat spregovoril tudi Čeferin. Še decembra je FIFA zagotavljala dodatnih 19 milijonov ameriških dolarjev (17,03 milijona evrov) državam članicam za štiriletno obdobje, znesek pa bi v primeru podprtja reform lahko narasel prek 22,4 milijona evrov.

V zadnjih dneh je bil do sprememb kritičen tudi predsednik Združenja evropskih klubov (ECA) in francoskega prvoligaša Paris Saint-Germaina Naser Al-Helaifi, že večkrat pa tudi različni igralci in navijaške skupine.