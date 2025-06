Po zastrupitvi še prekinitev tekme, Katančev klub ujel rešilno bilko (VIDEO)

Druga tekma dodatnih kvalifikacij za obstanek v Serie B med domačo Salernitano in Sampdorio je bila prekinjena, potem ko so razjarjeni navijači na igrišče metali bakle, petarde in sedeže. Igralci so morali zapustiti igrišče po 65 minutah igre.

Sampdoria je na štadionu Arechi vodila z 2:0 in s skupnim izidom 4:0. Jezni navijači Salernitane so se sredi drugega polčasa obrnili proti svoji ekipi, ko se je bližal izpad iz lige. Posredovati je morala policija v opremi za obvladovanje nemirov, igralce pa so odpeljali v slačilnice, medtem ko so s tribun letele bakle. Sodnik Daniele Doveri je poskušal tekmo nadaljevati deset minut pozneje, vendar so na igrišče znova deževale bakle in sedeži.

Navijači Salernitane se niso mogli sprijazniti z izpadom. FOTO: X

Tekmo so kasneje dokončno prekinili, Sampdoria pa se je izognila izpadu v Serie C, kar bi se zgodilo prvič v njeni zgodovini. Massimo Coda in Giuseppe Sibilli sta zadela za Sampdorio. Salernitani bi za obstanek zadoščal že neodločen skupni izid zaradi boljše uvrstitve na lestvici.

Jeza navijačev je začela naraščati že v prvem polčasu, ko so Gianu Pieru Ferrariju razveljavili gol zaradi prepovedanega položaja. Štadion pa je izbruhnil po Sibillijevem zadetku takoj po začetku drugega polčasa.

Član Salernitane je slovenski reprezentant Petar Stojanović, ki je bil izključen na prvi tekmi.

Po prvi tekmi prejšnji teden so osem igralcev Salernitane v naglici odpeljali v bolnišnico zaradi hude zastrupitve s hrano. Tekmo so zaradi tega prestavili s petkovega večera na nedeljo. Časopis Gazzetta dello Sport poroča, da so se mnogi začeli slabo počutiti po obroku na čarterskem letu, ki so ga pripravili v ekipnem hotelu. Skupno naj bi 21 članov osebja, vključno z osmimi igralci, trpelo za prebavnimi težavami in bilo v neznosnih bolečinah.

Za Sampdorio je igral Srečko Katanec. FOTO: X

Sampdoria je bila italijanski prvak leta 1991, ko je zanjo igral Srečko Katanec. Rešilno bilko je dobila šele po koncu sezone, ko so Brescii odvzeli osem točk, zaradi česar je padla pod Sampdorio in klubu iz Genove omogočila mesto v dodatnih kvalifikacijah za obstanek.