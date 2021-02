Izjemen zasuk Rožmanove Rijeke

Standings provided by SofaScore LiveScore

Številni privrženci hrvaškega nogometnega moštva Rijeka, ki zlasti po izjemni dobiin zdaj tudi nadaljevanjem sna klopi privablja še več pozornosti kot nekoč tudi v Sloveniji, so v nekaj dneh že drugič zapored trepetali po zaostanku svojih ljubljencev z 0:2, ob koncu pa so si le oddahnili.Toda če nazadnje točka za prigarani remi v 11. minuti sodnikovega podaljška (!) doma proti Šibeniku ni posebej navdušila navijačev – z izjemo pristopa v boju vsaj za izenačenje po zaostanku z 0:2, je bilo tokrat drugače. V Zagrebu pri Lokomotivi so imeli Rečani pogosto težave, tokrat so po 70 minutah spet zaostajali z 0:2, nakar so le zabili gol, pozneje izenačili v zadnji minuti, mladi hrvaški reprezentantpa je zasuk kronal z golom v sodnikovem podaljšku., kandidat s Kekovega reprezentančnega seznama, je igral celo tekmo.V derbiju kola je Osijek z, igral je 90 minut, ugnal doma Hajduk z 2:0. Slavonci so podrli klubski rekord 9 prvoligaških zmag zapored na domačem igrišču in so zdaj pred jutrišnjim gostovanjem Dinama v Pulju na vrhu lestvice.