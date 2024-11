Izredne razmere v Amsterdamu

Županja Amsterdama Femke Halsema je zaradi nasilja med propalestinskimi demonstranti in izraelskimi navijači napovedala poostrene varnostne ukrepe v mestu in začasno prepoved protestov. Po podatkih policije je bilo v nasilju lažje poškodovanih med 20 in 30 ljudi, še pet pa so jih hospitalizirali. Policija je aretirala 62 ljudi.

»Sram me je zaradi tega, kar se je zgodilo v mestu,« je priznala Halsema in nasilje označila za eksplozijo antisemitizma, kakršnega že dolgo nismo videli. Kot je pojasnila, so huligani na skuterjih iskali izraelske navijače, da bi jih napadli. Nasilje med propalestinskimi demonstranti in izraelskimi navijači je izbruhnilo v četrtek zvečer po nogometni tekmi med Ajaxom in Maccabijem iz Tel Aviva.

Izraelsko zunanje ministrstvo, ki je sprva poročalo o treh pogrešanih Izraelcih, je pozneje potrdilo, da so našli vse pogrešane izraelske državljane. Do prepirov je sicer prišlo že pred tekmo v bližini stadiona. Po podatkih policije je do prizorišča poskušalo priti okoli 200 demonstrantov. Navijači Maccabija so v sredo napadli taksi in zažgali palestinsko zastavo.

Na družbenih omrežjih krožijo tudi posnetki, ki prikazujejo navijače Maccabija, ki vzklikajo rasistična gesla. Na drugih posnetkih pa je videti ljudi, ki plezajo na stavbo, da bi odstranili palestinsko zastavo. Nizozemski premier Dick Schoof je obsodil »popolnoma nesprejemljive antisemitske napade na Izraelce«.

Izraelski predsednik Jicak Hercog pa je dejal, da nasilje spominja na napad Hamasa 7. oktobra lani. Incident je obsodilo tudi več držav, vključno z ZN in EU. Urad izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja je ob obsodbi spopadov napovedal, da bo poslal dve letali za evakuacijo izraelskih navijačev. Prvo letalo z evakuiranimi Izraelci je že pristalo v Tel Avivu. Izraelska vojska je medtem sporočila, da je vsem svojim pripadnikom prepovedala potovanje na Nizozemsko.