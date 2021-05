Jan Oblak je lahko že danes španski prvak

Anglija: Liverpool še upa

Najboljši strelec Liverpoola Mohamed Salah moli za sanjski razplet sezone. FOTO: Peter Powell/Reuters



Nemčija: Borussia Dortmund postavlja še piko na i

Kevin Kampl se je z Leipzigom zanesljivo uvrstil v ligo prvakov. FOTO: Cathrin Müller/AFP



Italija: Atalanta tretjič zapored med najboljšimi

Josip Iličić se je z Atalanto še tretjič zapored uvrstil v ligo prvakov, a je veliko vprašanje, če bo zanjjo tudi igral v naslednji sezoni. FOTO: Alberto Lingria/Reuters



Španija: Real v Baskiji podaljšuje negotovost



Francija: Lille in PSG do zadnje sekunde

Argentinec Mauricio Pochettino bo v svoji prvi trenerski sezoni pri Paris St. Germainu lahko ostal brez naslova prvaka. FOTO:Pascal Guyot/AFP

V najmočnejših nogometnih prvenstvih v Evropi so znani trije prvaki, v Angliji Manchester City, Nemčiji Bayern in v Italiji Inter. Najbolj razburljiva bitka se bije v Španiji, kjer je madridski Atletico v najboljšem položaju. V Franciji Lille brani napad Paris St. Germaina.Ob prvaku Manchester Cityju je brez skrbi še njegov mestni tekmec Manchester United, ki si je že priigral ligo prvakov. Za drugi dve vstopnici za ligo prvakov se potegujejo trije, Leicester, Chelsea in Liverpool, ki je v najslabšem položaju. Liverpool ima tekma manj, ki jo bo nadoknadil pri West Bromwich Albionu, ki je že izpadel.Chelsea – Leicester, Burnley – Liverpool;Aston Villa – Chelsea, Leicester – Tottenham, Liverpool – Crystal Palace.Kolo pred koncem je le ena neznanka, bosta Borussia Dortmund in Wolfsburg že danes potrdila uvrstitev v ligi prvakov? Petouvrščeni Eintracht je v trilerju pri zadnjem in že davno odpisanem Schalkeju, kjer je izgubil s 3:4, najbrž zapravil vse možnosti za uvrstitev v LP. Če Wolfsburg danes osvoji točko pri Leipzigu, ki si je že zagotovil LP, in Borussia, ki je sredi tedna osvojila nemški pokal, v gosteh premaga Mainz, bo zadnje kolo le še formalnost.Bitka za 200 milijonov evrov, so zaključne tekme, ki odločajo o uvrstitvah v ligo prvakov in druge evropske pokale, ovrednotili v Italiji. Interju se je kolo pred koncem v ligi prvakov pridružila še Atalanta, ki je z 90 goli z naskokom najučinkovitejše moštvo v serie A. Danes bosta igrala še Napoli v Firencah in Milan doma proti Cagliariju. Zmaga pelje Milan v LP, Napoli pa bo kljub zmagi proti Fiorentini moral še postaviti piko na i v zadnjem kolu proti Veroni. V zadnjem kolu se bosta pomerila Atalanta in Milan, Juventus bo gostoval v Bologni.V današnjem predzadnje, 37. kolu si lahko Jan Oblak in Atletico Madrid priigrata prvi naslov španskega prvaka. Škofjeločan prvega po prestopu k rdeče-belim leta 2014, trener Diego Simeone pa drugega po letu 2014. A najprej mora Atletico doma premagati Osasuno, njegov veliki mestni tekmec Real Madrid pa ne sme zmagati na zahtevnem gostovanju v Baskiji v Bilbauu. Barcelona je lahko prvak le ob dveh sovjih zmagah in spodrsljajih madridskih klubov v zadnjih tekmah. V ligo prvakov se je uvrstila tudi Sevilla.Štiri točke v zadnjih dveh tekmah (St. Etienne doma in Angers v gosteh) lovi Lille za osvojitev naslova francoskega prvaka, če bo Paris St. Germain osvojil šest točk. Še bolj razburljiv je boj za tretje mesto in uvrstitev v kvalifikacije za ligo prvakov. Monaco ima točko prednosti pred Lyonom. Najprej doma gosti Rennes, v zadnjem kolu gostuje pri Lensu. Lyon danes gostuje v Nimesu, za konec pa gosti Nice.