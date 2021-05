Janu Oblaku in soigralcem točka v Barceloni

Standings provided by SofaScore LiveScore

Nogometna Španija je nestrpno pričakovalo to sobotno popoldne, neučakani so bili predvsem privrženci Barcelone in Atletica Madrid. Tekma ni očarala, ob končnem izidu 0:0 pa še ni prav blizu rešitev uganke o novem prvaku, res pa je, da si niti eno od obeh moštev s tem remijem ni priigralo nekega sanjskega izhodišča za prihajajoča zadnja tri kola sezone.Pravzaprav bi ta neodločen izid lahko pomagal Realu, ki bo jutri zvečer v Madridu gostil Sevillo – v primeru zmage bi se zavihtel na vrh lestvice in bi tako o poti do naslova lahko odločal sam. Res pa tudi Sevilla na 4. mestu ni od muh, v primeru zmage bi se celo lahko vmešala v napet končni boj za vrh.Derbi Barcelone in Atletica pa je ponudila izenačen, našje pri slednjem ubranil 7 strelov, njegovi soigralci so kNemcu v vratih Barcelone, streljali šestkrat. Prav v izdihljajih tekme pa je bil blizu gola odločitve iz prostega strela prvi zvezdnik španskega prvenstvatoda žoga je zletela mimo Oblakovih vrat.V naslednjem kolu bo v torek Barcelona gostovala pri Levanteju, tekmec Atletica pa bo dan pozneje doma Real Sociedad.