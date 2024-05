Jasmin Kurtić: Na Južnem Tirolskem se počutim, kot bi bil doma

V nadaljevanju preberite:

V Bolzanu na italijanskem severu smo obiskali našega nogometnega reprezentanta Jasmina Kurtića. Zakaj mu je tako všeč v tem mestu z nekaj več kot 100.000 prebivalci, kaj pravi o obstanku njegovega Südtirola ter imenitnih razmerah za trening? Kaj počenja v prostem času, v kakšnem spominu ohranja svoji prejšnji dve nogometni postaji v Grčiji in Romuniji? In kako seveda odšteva do evropskega prvenstva v Nemčiji?