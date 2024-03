Šeško preprečil poraz pred spektaklom v Stožicah

V nadaljevanju preberite:

Slovenska nogometna reprezentanca je vstopila v leto 2024 z (ne)pričakovanim remijem na Malti, pri čemer je bila njena podoba slabša od končnega izida 2:2. Dolgo nismo videli tako anemične Slovenije, kot smo jo sinoči v osrčju Sredozemlja. »Na srečo« je šlo za eno od štirih pripravljalnih tekem Slovenije pred junijskim evropskim prvenstvom in vse naslednje bodo od čete selektorja Matjaža Keka iztisnile več energije kot Malta – najprej torkov (20.45) spektakel v Ljubljani, ko bo Stožice obiskala slovita selekcija Portugalske.

V časih nekdanje skupne države smo pogosto slišali trditev: zmage doma in neodločeni rezultati na tujem te zanesljivo pripeljejo v vrh vsake lige na svetu. Na Malti seveda ni šlo za točke, prav tako bi neodločen rezultat z avtsajderjem težko označili za uspeh na tujem. V večjem delu tekme namreč v kontekstu vložene energije nismo vedeli, katera reprezentanca kotira na lestvici Fife na 55. mestu, katera pa 117 mest nižje. Slovenci niso izžarevali standardnega motiva, premogli so premalo živahnosti in posledično agresije, tudi zato so jih lahko Maltežani – resda ob asistenci nedoraslega danskega sodnika – nenehno obravnavali pregrobo ter jih na trenutke nekaznovano ustavljali s prekrški in prekinitvami.