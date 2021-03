Josip Iličić in soigralci nared za spopad z madridskim Realom

»V Madridu bo drugače, zanesljivo bomo pustili boljši vtis«

Atalanta je po zmagi nad Spezio s 3:1 (Pašalić 2, Muriel; Piccoli) v 27. kolu italijanskega nogometnega prvenstva po točkah začasno ujela Juventus. Slovenski nogometni reprezentantje v majici Atalante igral do 66. minute in prispeval podajo za prvi gol. Poleg Hrvata, ki je zadel v 53. in 72. minuti, se je med strelce za Atalanto vpisal še Kolumbijecv 55. minuti.To je bila uspešna generalka črno-modrih za torkovo povratno tekmo osmino finala lige prvakov v Madridu, kjer bodo Italijani poskušali nadoknaditi zamujeno s prve tekme v Bergamu, kjer je Real zmagal z izidom 1:0.»Na voljo imamo dovolj časa za pripravo na zelo pomembno tekmo, saj v tem dvoboju še nismo rekli zadnje besede. Torkov večer bo seveda nekaj povsem drugega kot ta s Spezio, toda tudi te zmage sem vesel, saj v serie A štejejo le točke. V prvi tekmi z realom nismo razvili svoje igre, saj smo ga morda preveč spoštovali,« je ocenil Atalantin trener»V Madridu bo drugače, želimo igrati ponosno in takšno Atalanto boste videli v torek zvečer. Sodimo na raven lige prvakov, ne nazadnje smo preživeli močno skupino, v kateri sta igrala Ajax in Liverpool. Škoda, da v prvem snidenju z Realom nismo igrali drugače, v Madridu bomo zanesljivo pustili boljši vtis,« je zaključil Gasperini in napovedal igro na zmago v Madridu.