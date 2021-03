Josip Iličić ob Črnem morju povsem omrežil Ruse

V nadaljevanju preberite:

Prizori po tekmi na severovzhodni obali Črnega morja so bili zelo zgovorni: čeprav je zabil dva gola domači orjak Artjom Dzjuba, ki je ob dveh golih razkril tudi bogato tehnično znanje, je bil glavna tema pogovorov – Josip Iličić! Pri tem ni bilo izjem: »Jojo« je pritegnil interes ruskih novinarjev in dolge odgovore ruskih igralcev. »V Sočiju se je pokazalo, zakaj je našemu fantu Alekseju Mirančuku v Atalanti tako težko dobiti pravo priložnost, saj konkurira z Josipom Iličićem. Med tekmo me je najprej prešinila ta misel,« je denimo zatrdil dvakratni strelec iz Moskve 2009 Dinijar Biljaletdinov.