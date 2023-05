Juventusu spet odvzeli točke, ostanejo lahko brez Evrope

Italijanski nogomet še vedno pretresa škandal okrog finančnih malverzacij in umetnega napihovanja vrednosti igralcev pri Juventusu, zaradi česar sta se morala posloviti predsednik kluba Andrea Agnelli in eden od direktorjev Pavel Nedved.

Juventusu so sredi sezone že odvzeli 15 točk, klub iz Torina se je na odločitev sodišča pritožil in začasno so jim točke vrnili, danes pa je italijansko pritožbeno sodišče odločilo, da bo Juventusu odvzelo 10 točk. S tem so belo-črni zdrsnili na sedmo mesto na prvenstveni lestvici, ki ne vodi v evropska tekmovanja, za nameček so jim to sporočili le nekaj minut pred pomembnim srečanjem z Empolijem.

Brez Evrope bo v blagajni zevala praznina

Juventus ima na voljo še dve koli, da poizkuša zasesti vsaj šesto mesto in nastop v konferenčni ligi. Če bo Juve ostal brez Evrope, bo to hud udarec za blagajno v zadnjem desetletju najbolj uspešnega italijanskega moštva. V primeru današnjega poraza z Empolijem (ob polčasu zaostajajo z 0:2) bodo za Romo na 6. mestu, ki vodi v konferenčno ligo, zaostajali za točko, za peto Atalanto dve, za četrtim Milanom pa že zelo težko ulovljivih pet točk. V zadnjem kolu Serie A nas sicer čaka prav derbi Milana in Juventusa, če bi Milan ta konec tedna "kiksnil", bo lahko prav ta derbi odločal o potniku v ligo prvakov.