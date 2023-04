Stari dami grozi evropski izgon, če bo tako odločila komisija za fair-play

Juventusov je dobil prvo pravno bitko, toda ni še vojne. Potem ko je Vrhovno italijansko športno sodišče vrnilo kazensko odvzetih 15 točk in primer vrnilo v vnovično preučitev, razplet »staro damo« še ni rešil pred prepovedjo nastopanja v evropskih klubskih tekmovanjih v naslednji sezoni, ali dveh. Če dokončna odločitev na sodišču ne bo znana do konca julija, bo stvari v svoje roke vzela komisija »fair-play« pri Evropski nogometni zvezi in se bo neodvisno odločila o kazni. Do takrat mora Uefa že oblikovati tekmovanja za novo sezono. Tožilstvu v Torinu je sicer vse dokumente že dostavilo nogometni organizaciji, ki ji predseduje Slovenec Aleksander Čeferin.

Juventusu je v slabem položaju, saj mu ne pomaga niti obsodba nekdanjih vodilnih mož – Andree Agnellija, Pavela Nedveda in Fabia Paraticija – za sporno poslovanje ali preiskava v zvezi z izplačili plač »pod mizo«. Povrhu je Juventus ob Realu Madridu in Barceloni član trojice klubov, ki želi oblikovati superligo. Grozi mu ne le ena sezona izobčenja v Evropi, temveč kar dve.