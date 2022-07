Kako bo Uefa podvojila vrednost TV pravic v ZDA

V nadaljevanju preberite:

Združene države Amerike ne sodijo med nogometne države tretjega sveta, tudi onstran Atlantika ima čudovita igra z žogo vse močnejšo domovinsko pravico in – ne nazadnje – mundial bo čez štiri leta že drugič gostoval na štadionih v ZDA. Zdi se, da so v 330-milijonski državi vse bolj naklonjeni nogometu, kar želijo unovčiti tudi akterji iz Evrope – od nacionalnih lig do Uefe.

Kdaj bo Uefa zaključila licitacijo za prodajo TV pravic za ligo prvakov v ZDA, koliko naj bi znašala njihova letna vrednost in kako uspešno so Američanom že prodali TV pravice v nekaterih evropskih ligah? V članku tudi analiza Uefinih prihodkov na račun klubov v zadnjih petih letih, kot tudi podatki o medijskih korporacijah in ponudnikih plačljive TV, ki so se preusmerili v nogomet.