Kampl na golovi črti preprečil berlinsko izenačenje

Nogometaši Leipziga so v 10. kolu nemškega prvenstva premagali Hertho iz Berlina s 3:2, nekdanji slovenski reprezentant Kevin Kampl je igral od 61. minute in preprečil izenačenje gostov v 81. minuti. Leipzig je odlično začel dvoboj in že po 45 minutah vodil s 3:0. Zadeli so Emil Forsberg (25.), Abdou Diallo (30.) in Willi Orban (45.). V drugem delu je prevladovala zasedba iz glavnega mesta, do zasuka in točke pa ji vseeno ni uspelo priti.

Poraz sta ublažila Dodi Lukebakio (62.) in Stevan Jovetić (64.), izenačenje na 3:3 pa je preprečil tudi Kampl s posredovanjem na golovi črti v 81. minuti. Kasneje je nekdanji slovenski reprezentant sicer lepo asistiral Christopherju Nkunkuju v 84. minuti, a so sodniki gol zaradi prepovedanega položaja razveljavili.

Izidi 10. kola bundeslige:

petek:

Schalke : Hoffenheim 0:3 (0:2)

sobota:

Eintracht Frankfurt : Bayer Leverkusen 5:1 (1:0)

Wolfsburg : Borussia Mönchengladbach 2:2 (1:1)

Stuttgart : Bochum 4:1 (2:1)

Werder Bremen : Mainz 0:2 (0:1)

Leipzig : Hertha 3:2 (3:0)

nedelja:

15.30 Köln - Augsburg 1

7.30 Union Berlin - Borussia Dortmund

19.30 Bayern München - Freiburg