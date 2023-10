Karim Benzema je povezan s teroristi, je bil oster francoski minister

Francoski minister za notranje zadeve Gerald Darmanin je slavnega nogometaša alžirskega rodu Karima Benzemaja obtožil povezav z Muslimansko bratovščino, organizacijo, ki je v Franciji, Rusiji in Egiptu označena za teroristično in je prepovedana. V Španiji, kjer je več kot desetletje zabijal gole za Real Madrid pred poletnim odhodom Savdsko Arabijo, Muslimanska bratovščina ne velja za teroristično organizacijo. Darmanin je igralca omenil v povezavi z napori Francije, da omeji vpliv islamistov v državi.

»Zaprli smo več kot 1100 islamskih centrov. Pri tem mislim tudi na Karima Benzemaja, ki ima, kot vemo, povezave z zloglasno Muslimansko bratovščino. Ta ustvarja džihadistično vzdušje,« je povedal minister. Benzema je del Francozov ujezil z zapisi na družbenih omrežjih, kjer je kritiziral Izrael in izrazil podporo prebivalcem Gaze. Benzema naj bi bil po mnenju novinarja Vicensa Batalle tarča kritik medijev z desnega političnega pola, ker mu očitajo, da po terorističnem napadu Hamasa na Izrael ali po uboju učitelja radikaliziranega islamista ni poslal nobenega sporočila.

Francoski minister za notranje zadeve Gerald Darmanin ni varčeval z obtožbami. FOTO: Pool Via Reuters

Thibaud Leplat, novinar Radio Monte Carlo, je pojasnil ministrove obtožbe proti Benzemaju. »V Franciji je to zelo občutljivo vprašanje, zato so mediji zelo previdni. Preiskave potekajo in mi to preverjamo.« V nadaljevanju je še dejal, da je Benzema hotel igrati v Savdski Arabiji, v muslimanskem klubu, blizu Meke, in da to ni zločin. Novinar RMC je temo zaključil pomenljivo. »Benzema iz Real Madrida ni tisti iz Francije, kjer je njegova podoba veliko bolj poslabšana. Igra se z dvoumnostmi, kar je zelo kontroverzno.«