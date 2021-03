Katar dosegljiv, toda danes ne bi stavili na naše niti v tekmi z Malto

V nadaljevanju preberite:

Petmesečni tekmovalni premor do septembra bo mučen in pesimističen za večino v slovenski nogometni družini, tako nerazumljivo slab vtis je pustila Slovenija v zadnjem marčevskem dejanju na Cipru. Najbrž bi bilo treba poslati nad preračunljive Ciprčane »delavsko zadrugo«, ki bi na neprivlačen način vzdrževala rezultat brez golov, nato pa v zadnjih 30 minutah igre aktivirati potencial, ki ga premorejo v nogah Iličić, Miha Zajc in morda še kdo. Kretnja Jana Oblaka po prejetem golu, ki je tem akterjem gestikuliral izvajanje avta in odkimal z glavo, je razkrila več kot tisoč besed. V članku tudi preverite, kakšen scenarij pelje v Katar tudi v Slovenijo.