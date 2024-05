Katoliški mestni tekmec zadal udarec protestantskemu

Celtic je v finalu škotskega nogometnega pokala premagal svojega največjega tekmeca in mestnega rivala iz Glasgowa Rangers. Na Hampden Parku v Glasgowu je bilo 1:0, v 90. minuti je odločil Irec Adam Idah.

Moštvo trenerja Brendana Rodgersa je s tem osvojila dvojno krono, saj je pred tem že prišla do zmage v prvenstvu. Obenem je 42. osvojila pokal, kar je rekord. Rangers so končali drugi v prvenstvu in pokalu, zmagali pa so v ligaškem pokalu.