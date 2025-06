Kdo se bo pridružil Nizozemcem in Angležem?

Potem ko so se mladi nogometaši Anglije in Nizozemske uvrstili v polfinale evropskega prvenstva do 21 let na Slovaškem, se bo danes na Slovaškem nadaljeval četrtfinale. Angleži branijo lovoriko s prejšnjega šampionata v Gruziji, zanimivo pa, da so pred dnevi prav proti njim slovenski upi osvojili svojo edino točko v skupinskem delu letošnjega tekmovanja. Mlada angleška vrsta je tokrat v ponovitvi finala izpred dveh let v premagala Španijo s 3:1, Nizozemci pa so bili boljši od Portugalske z 1:0.

Nizozemska, ki je od 21. minute igrala z igralcem manj – Ruben van Bommel je v presledku dveh minut dobil dva rumena kartona –, je gol za zmago dosegla v 84. minuti. Ernest Poku je v hitrem protinapadu elegantno preigral vratarja in zadel nebranjeno mrežo. Portugalska v prvem polčasu ni izkoristila najstrožje kazni; Geovany Quenda je zadel zgolj vratnico.

V drugem četrtfinalu je bilo več golov: Anglija (proti Sloveniji je igrala 0:0) je v 15. minuti po zadetkih Jamesa McAteeja in Harveyja Elliotta vodila že 2:0.

Španci, ki so na zadnjih štirih evropskih prvenstvih do 21 let trikrat igrali v finalu (prvaki so bili 2011, 2013, 2019), so do odmora znižali zaostanek z bele točke (Javi Guerra), v zaključku tekme pa so prejeli še tretji zadetek. Z enajstmetrovke je zadel Elliot Anderson.

Drugii dve četrtfinalni tekmi bosta danes: ob 18. uri se bosta v Prešovu na vzhodu države pomerili Danska in Francija, ob 21. pa v Dunajski Stredi, kjer je svojo zadnjo tekmo v skupinskem delu igrala Slovenija, Nemčija in Italija.

Polfinalna obračuna bosta 25. junija, finale v Bratislavi bo v soboto, 28. t. m.