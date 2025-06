Selektor med razočaranjem in ponosom

V nadaljevanju preberite:

Mlada slovenska nogometna reprezentanca na evropskem prvenstvu ni uprizorila podviga in je tako kot pred štirimi ostala brez uvrstitve v izločilni del. Kako je zgodbo na koncu videl selektor Andrej Razdrh? Kaj je bilo v igri naših fantov najbolj moteče, kako so delovali na tekmi odločitve? Kako je bilo s podporo s tribun? Kdo so tisti nogometaši, ki so imenitno izkoristili odskočno desko prejšnjega eura in kakšna je prihodnost naših sedanjih mladih reprezentantov?