Slovenski upi najslabše prihranili prav za konec

Slovenska nogometna reprezentanca do 21 let je najslabše na evropskem prvenstvu na Slovaškem prihranila prav za konec. Na zadnji tekmi je namreč na areni MOL v Dunajski Stredi z 0:2 (0:0) klonila pred izbrano vrsto Češke.

Potem ko se je prvi polčas razpletel brez golov, je v drugem, v katerem so naši upi močno popustili, več kot 4000 gledalcev na tribunah videlo dva. Oba so dosegli Čehi; v 48. minuti je v polno zadel Daniel Fila, vodstvo pa je deset minut pozneje podvojil Vaclav Sejk. To je bil – kot se je izkazalo pozneje – tudi končni izid.

Izbranci selektorja Andreja Razdrha se tako od prvenstva stare celine poslavljajo na zadnjem mestu skupine B. V treh tekmah so osvojili eno točko za neodločen izid z Angleži (0:0), izgubili pa so tako z Nemci (0:3) kot s Čehi (0:2). V treh dvobojih niso dosegli niti enega gola.

Slovenija – Češka 0:2 (0:0) Arena MOL, sodniki: Sozza, Imperiale, Berti (vsi Italija).

Strelca: 0:1 – Fila (49.), 0:2 – Sejk (59.).

Slovenija: Turk, Ilenič (od 70. Jovanović), Golič (od 82. Pečar), Jevšenak, Kuzmić, Zeljković (od 82. Topalović), Ostrc (od 46. Pišek), Begić (od 46. Kojić), Sešlar, Brest, T. Cipot.

Češka: Borek, Suchomel, Chaluopek, Prebsl, Koželuh, Vydra, Langhamer (od 80. Stransky), Višinsky (od 46. Fila), Karabec (od 70. Sojka), Danek (od 87. Kričfaluši), Sejk (od 87. Vecheta).

Rumeni kartoni: Golič, Kuzmić; Suchomel, Fila, Vecheta, Koželuh.

V drugi tekmi večera so Nemci z 2:1 (Knauff 3., Weiper 33.; Scott 76.) premagali Angleže in potrdili osvojitev prvega mesta v tej skupini.