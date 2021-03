Kekovi fantje že na Cipru, iz Rusije dvignjenih glav

Brez Mevlje in Šporarja

Slovenci bi si v Sočiju zaslužili točko. FOTO: Dimitar Dilkoff/AFP

Ni lahkih tekmecev

Matjaž Kek poraza v Rusiji ne obeša na velik zvon. FOTO: Evgenia Novozhenina/Reuters

Slovenska nogometna reprezentanca je po sobotnem porazu v Sočiju proti Rusiji ponoči prispela na prizorišče še tretje marčevske preizkušnje v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2022. Ta bo v torek v Nikoziji proti Cipru. Danes popoldne izbrancečaka trening, že pred tem pa so opozarjali, da boj z domačini ne bo lahek.Niz devetih tekem neporaženosti Slovenije se je v Sočiju resda končal, a tega Kek in igralci ne jemljejo preveč tragično. »Ne vem, zakaj bi morali biti sklonjenih glav. Izgubili smo, a pokazali veliko dobrih stvari,« je po tekmi z Rusi dejal Kek. »Ni nekega blaznega razočaranja, saj smo dali vse od sebe in odigrali dobro tekmo. To tudi ne sme vplivati na naše naslednje tekme. Ta zagon, ki ga imamo, moramo pokazati na Cipru in nato še v prihodnje,« pa je povedalCiprska tekma prihaja hitro, nekaj dodatnih težav bo pomenila odsotnost kaznovanegain, ki se je na zahtevo kluba moral vrniti na Portugalsko, v nasprotnem primeru bi ga čakala karantena in ena tekma prepovedi igranja za izbrano vrsto.A, kot pravi Kek, po prvokategornikih v skupini H Hrvaški in Rusiji zdaj prihajajo tekme, na katerih morajo zbirati točke. »Ampak če kdo misli, da bo v Nikoziji sprehajanje, se moti,« je opozoril Kek in pojasnil, da bo treba izboljšati, kar je bilo slabo, in nadgraditi igro. »Fantje so pokazali, da hočejo, da imajo potencial, ampak na takih tekmah, kot je bila z Rusijo, mora biti vse stoodstotno. Mi pa v odločenih trenutkih nismo bili. Za poraz smo si krivi sami, tako kot smo bili sami zaslužni za zmago proti Hrvaški,« je dejal Kek in pripomnil, da se mu zdi, da bi se dalo iztržiti več.«Kakšen bo iztržek v Nikoziji, bo znano v torek. »Vsi v naši skupini so dobri, vsak se zna postaviti in je potem to težko prebiti. To bo težka tekma, težko bomo dali gol, ampak treba se je pripraviti in iti po zmago,« je pred ciprsko preizkušnjo povedal. Bijol pa je dodal: »Ni več lahkih tekmecev, Ciper ni neka eksotična država, tudi Slovenija se je že opekla proti njemu. Na vsaki tekmi moramo biti stoodstotni, dobro odigrati, prepričan sem, da če bomo osredotočeni in delali tisto, kar moramo, bo tudi izid pozitiven.«Da bi se lahko izteklo po slovenskih željah, meni tudi Zajc, ki opaža napredek v igri. »Mislim, da se vidi nek napredek od lige narodov. V nekaterih aspektih lahko še napredujemo, a zavedamo se, da ne gre čez noč. V nekaterih pogledih nam še nekaj manjka, ampak to je pač treba treba izboljšati.«Slovenija, 62. na lestvici Fife, ima s Ciprom (100.) na desetih tekmah pet zmag, tri remije in dva poraza. Slovenska vrsta ima po zmagi nad Hrvati in porazu z Rusijo tri točke v skupini H, Ciper pa je pri eni točki, potem ko je najprej igral 0:0 s Slovaško, nato pa izgubil z 0:1 na Hrvaškem.