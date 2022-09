Kevin Kampl ima novega trenerja, ki je tudi stari znanec

Po pričakovanjih je po torkovem bolečem porazu v ligi prvakov s Šahtarjem iz Donecka (1:4) vodenje moštva prevzel Nemec Marco Rose. Kot so v četrtek prek twitterja sporočili iz nemškega kluba, je 45-letnik podpisal pogodbo do junija 2024.

Nekdanji trener Borussie Dortmunda, ki je na trenerski klopi nasledil Domenica Tedesca, se bo na prvi tekmi v bundesligi že v soboto pomeril prav s svojim nekdanjim klubom.

Rose, ki živi v predmestju Leipziga, je nekdanji nogometaš, ki je po začetku trenerske kariere kot pomočnik v Mainzu v domačem Leipzigu vodil nižjeligaša Lokomotivo. Med letoma 2013 in 2019 je deloval pri Red Bull Salzburgu (Kevin Kampl se je na Solnograškem mudil med letoma 2012 in 2014), najprej v mladinskem pogonu in na koncu tudi kot trener članov, preden se je preizkusil na klopi Borussie iz Mönchengladbacha (2019–2021) in nazadnje še dortmundske Borussie (2021–2022).

Leipzig, ki je lansko sezono osvojil nemški pokal in 4. mesto v bundesligi, je na uvodu v nemško prvenstvo na 11. mestu prvenstvene razpredelnice, v prihodnji sezoni ga bo okrepil tudi slovenski reprezentančni napadalec Benjamin Šeško, ki so ga rdeči biki po sklenjenem dogovoru do junija 2023 posodili njegovemu matičnemu Red Bull Salzburgu.