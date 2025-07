Brazilski hit s trebuhom za kruhom v Rio, s plaže na finale s PSG

Veliko črnila je bilo prelitega o nepotrebnosti in škodljivosti klubskega svetovnega prvenstva v nogometu, ki ga je vsilila Fifa. Lakomni predsednik svetovne nogometne zveze Gianni Infantino hrepeni po ameriških dolarjih in se je spajdašil z muhastim Donaldom Trumpom, ki se je čez noč ogrel za najpomembnejšo postransko stvar na svetu in bo prihodnje leto bdel tudi nad pravim mundialom, ki ga bodo ZDA organizirale skupaj s Kanado in Mehiko. Prvenstvo, na katerem si bo 32 klubov razdelilo milijardo dolarjev vredno nagradno pogačo, pa je spisalo tudi nekaj lepih zgodb. Ena od teh je mladi brazilski napadalec João Pedro, ki bo v nedeljo ob 21. uri na stadionu MetLife v New Jerseyju v dresu Chelseaja zaigral v velikem finalu proti Paris Saint-Germainu.

Še pred dobrim tednom je bil 23-letni João Pedro na brazilski plaži, verjetno Copacabani ali Ipanemi, v nedeljo bo imel priložnost dvigniti lovoriko in PSG preprečiti popolno sezono. Parižani so namreč osvojili francosko prvenstvo in pokal ter Uefino ligo prvakov, tudi v ZDA ekipa Luisa Enriqueja deluje nedotakljivo. Na zadnjih treh tekmah je PSG dosegel deset golov in prejel nobenega. Padli so Inter (0:4), Bayern (0:2) in nazadnje v polfinalu z 0:4 še sloviti Real Madrid.

Pred dobrim tednom je postal član Chelseaja. FOTO: Alex Grimm/AFP

Lahko Chelsea, zmagovalec konferenčne lige, v kateri sta svoj pečat pustila tudi Celje in Olimpija, stopi na žulj pariškim princem? Morda. V tem primeru bo verjetno svojo vlogo odigral tudi João Pedro, ki je bil na počitnicah v domačem Riu de Janeiru, ko so ga poklicali iz Chelseaja in mu sporočili, da je prestop iz Brightona za 70 milijonov evrov končan, ter ga vprašali, ali lahko takoj pride v ZDA.

Ko je imel João Pedro eno leto, so njegovega očeta zaprli zaradi sostorilstva pri umoru.

Odgovor je bil pritrdilen. Poletel je 7700 kilometrov na sever, opravil en trening in debitiral v Philadelphii, kjer je Chelsea v četrtfinalu z 2:1 premagal brazilski Palmeiras. Pedro je v igro vstopil v 54. minuti in takoj pokazal, da je izjemen talent. Štiri dni kasneje je prvič začel tekmo za Chelsea. Potreboval je 18 minut, da je dosegel fantastičen gol. Preden je po uri igre zapustil zelenico, je dal še enega za zmago z 2:0.

Ni se mogel veseliti

Njegova prvenca v modrem dresu sta imela lepotno napako. Ni se ju mogel veseliti. Tekmec je bil namreč Fluminense, klub iz Ria de Janeira, v katerem je leta 2011 naredil prve nogometne korake in v sezoni 2019/20, ko je dopolnil 18 let, podpisal prvo profesionalno pogodbo. Hitro so ga opazili v Evropi in v covidni sezoni 2020/21 je prišel v Watford. Tudi v predmestju Londona je njegov prvi gol imel dodatno draž, dosegel ga je na svoj 19. rojstni dan. Ko je malce kasneje zadel proti Manchester Unitedu, pa je zadetek posvetil umrlemu krušnemu očetu Carlosu Juniorju.

João Pedro se ni veselil prvih dveh golov za Chelsea. FOTO: Vincent Carchietta/Reuters

João Pedro se je rodil v mestu Ribeirão Preto v brazilski državi São Paulo. Njegova mama je Flavia Junqueira in oče José João de Jesus, bolj znan kot Chicão, nekdanji nogometaš, ki je igral tudi za velikana Botafogo. Leta 2002, ko je bil Pedro star eno leto, je bil Chicão kot sostorilec pri umoru obsojen na zaporno kazen 16 let, odsedel jih je osem. Ko je bil na hladnem, ga je Junqueira zapustila in se s sinom preselila v Rio de Janeiro, tam pa spoznala pokojnega Carlosa Juniorja.

Nemirni značaj

Po treh sezonah v Londonu je Pedro leta 2023 za 35 milijonov evrov prestopil iz Watforda k Brightonu in postal prvi, ki je za ekipo z juga Anglije dosegel gol v evropskem tekmovanju, za zmago v evropski ligi proti AEK iz Aten. Toda očitno ima tudi vroč značaj, aprila letos je bil zaradi nešportne poteze proti tekmecu suspendiran za tri tekme, Brighton pa ga je ob koncu sezone zaradi nediscipline oziroma incidenta na treningu odstranil iz prve ekipe.

V London je prišel za 75 milijonov evrov. FOTO: Paul Ellis/AFP

Kakorkoli že, zdaj spet blesti. Nihče ni pričakoval, da bo s plaže prišel v takšni formi. Tako kot zdaj predrugačeni Luka Dončić se ni prepustil lenarjenju in gurmanskim užitkom. »S prijatelji sem bil v Braziliji in zabavali smo se, toda imam osebnega trenerja in sva trdo delala. Samo zamislite si, da ne bi nič treniral, ko bi me poklical Chelsea,« se je disciplina obrestovala nogometašu, ki je ob prihodu na igrišče najprej zaploskal navijačem Chelseaja na levi, potem pa še navijačem Fluminenseja na desni. Oboji so ga toplo pozdravili.

75 milijonov evrov je Brightonu za Pedra plačal Chelsea.

Njegova kariera je bila drugačna od večine. V Braziliji želijo biti vsi nadobudni nogometaši napadalci, Pedro je bil najprej obrambni zvezni igralec, potem so ga premaknili višje na položaj napadalnega vezista, naposled pa je postal napadalec. Kot rečeno, nazadnje je dosegel dva gola, enega lepšega od drugega. Prvega s strelom pod prečko, drugega od prečke v mrežo. Ni slabo za fanta, ki ni imel ravno srečnega otroštva.

Zadnji dve sezoni je preživel v Brightonu. FOTO: Tony O Brien/ Reuters

»Imel sem deset let, ko sva šla z mamo v Rio. Ničesar nisem imel, nikogar nisem poznal. Fluminense mi je dal vse in mi pokazal svet. Zelo sem hvaležen. Žal mi je, da je izgubil, ampak profesionalec sem,« je imel mešane občutke Pedro, ki je bil zadovoljen s predstavo: »Vesel sem, ker smo imeli nadzor nad igro. Izkazali smo se, zdaj moramo razmišljati o finalu. Pričakoval sem, da bom dodal svoj delež. Ne dveh golov, seveda. Vedel pa sem, da lahko zadenem, in to sem storil.«

Fluminense mi je dal vse in mi pokazal svet. Zelo sem hvaležen. Žal mi je, da je izgubil, ampak profesionalec sem. João Pedro

Odplačal tretjino svoje cene

Aplavz gre tudi Chelseaju in njegovemu trenerju Enzu Maresci. Nakup se bo očitno več kot obrestoval. Pedro je v enem tednu pokril tretjino svoje cene, klub s Stamford Bridgea je namreč z uvrstitvijo v finale zaslužil dodatnih 25 milijonov funtov. Na tem prvenstvu mu je v blagajno skupaj kapnilo že neverjetnih 95 milijonov evrov, če bodo Angleži uprizorili podvig v finalu, ki si ga bo ogledal tudi Donald Trump, pa bodo zaslužili še 35 milijonov evrov in obiskali Belo hišo. Če želijo ali ne ...