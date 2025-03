Liverpool v ringu Parka princev kot Rocky Balboa

Nogomet je včasih krut, tudi krivičen, a tudi zato tako lep. Verjetno v nobenem drugem kolektivnem športu ne bi mogla zmagati tako podrejena ekipa, kot je bil v Parizu Liverpool, ki se je držal machiavelističnega načela in prišel do zmage proti PSG v prvi tekmi osmine finala lige prvakov. Tudi Barcelona je trpela v Lizboni, a ima olajševalno okoliščino, ker je bila 70 minut z 10 igralci. Ne pozabimo, gre za ekipi, ki sta v ligaškem delu osvojili prvi dve mesti in se ne moreta srečati pred finalom.

Statistika je res kot bikini, kot gre znana izjava profesorja Aarona Levensteina. Razgali veliko, vendar bistvo zakrije. PSG je zbral kar 27 strelov, 10 v okvir vrat, imel 70-odstotno posest žoge in 14 kotov. Cilj res opravičuje sredstva. Liverpool se je krčevito branil, sprožil le dvakrat, edini strel proti Gianluigiju Donnarummi je končal v mreži. V 87. minuti ga je sprožil Harvey Elliott po podaji Darwina Nuñeza. Oba sta v igro vstopila 47 sekund prej!

Harvey Elliott je dosegel gol 47 sekund za tem, ko je vstopil v igro. FOTO: Franck Fife/AFP

Ni bilo prvič, da je imel trener Arne Slot nos za menjave. Nizozemec je priznal, da je imel Liverpool srečo. »Že če bi ostalo pri 0:0, bi imeli srečo. Tako pa je bila ta toliko večja. Vedel sem, da je PSG v izjemni formi in zelo smo trpeli. Zlasti v prvem polčasu so imeli tekmeci nekaj velikih priložnosti. Tudi v drugem so bili boljši, toda streli so prihajali bolj od daleč,« je povedal Slot, ki se lahko za zmago v prvi vrsti zahvali vratarju Alissonu Beckerju. Brazilec je zaustavil devet strelov in prejel na Sofascore neverjetno oceno 9,4. Za primerjavo, strelec dveh Bayernovih golov za 3:0 proti Leverkusnu Harry Kane si je prislužil 8,6. Na vprašanje, ali je bila to njegova najboljša tekma sezone, je Becker odvrnil: »Verjetno najboljša v karieri.«

Luis Enrique ni mogel verjati, kaj vse so zapravili nogometaši PSG. FOTO: Sarah Meyssonnier/Reuters

V izločilnih bojih lige prvakov štejejo tudi stvari, ki niso merljive. Ena od teh je evropski »pedigre«, Liverpool s šestimi naslovi sodi med evropsko elito, PSG kljub silnim vložkom ni »crème de la crème«. Tudi Manchester City je potreboval 15 let, da je osvojil ligo prvakov. Rdeči imajo prednost v svoji akademiji, iz katere prihaja tudi mož odločitve Elliott. »Teh občutkov ne morem opisati. Vsak gol za Liverpool je zame poseben. To je klub, za katerega navijam in ga obožujem,« je bil presrečen 21-letni Elliott, ki je prve nogometne korake naredil pri Fulhamu.

53 strelov sta sprožila PSG in Benfica, a nista dosegla gola, Liverpool in Barcelona sta zabila dva iz 9

Zvesti navijači Liverpoola ne pomnijo, kdaj so bili rdeči v Evropi tako nadigrani. Gotovo pred dobo Jürgena Kloppa. V tej sezoni so pred tem najmanj strelov sprožili proti Evertonu, šest za 2:2. PSG, ki je v play-offu Brest na dveh tekmah odpravil z 10:0, je izgubil prvič po 22 tekmah. Če bi sodili zgolj po rezultatu prve tekme, bi rekli, da je Liverpool na pragu napredovanja v četrtfinale, kjer bi se potem najverjetneje pomeril z Aston Villo. A sodeč po videnem se nam v torek na Anfieldu obeta hud boj.

Arne Slot si ni delal utvar, da je bila zmaga Liverpoola zaslužena. FOTO: Geoffroy Van Der Hasselt/AFP

»Ni težko analizirati tekme. Bili smo superiorni proti Liverpoolu, prikazali popolno predstavo. Nogomet je lahko včasih zares nepravičen. A vse je še odprto. V Angliji ne bomo imeli česa izgubiti, če bomo igrali tako kot tokrat, imamo možnosti,« se hrabri trener Luis Enrique: »Zaslužili smo si več, njihov najboljši igralec je bil vratar, ki je bil sijajen.«

Pravzaprav je bil Liverpool v ringu Parka princev kot Rocky Balboa v znameniti seriji filmov. Pariz ga je tepel in tepel, ko je že bil na tleh, pa se je čudežno pobral in nokavtiral močnejšega tekmeca. Sledi nadaljevanje ...

Vsak gol za Liverpool je zame poseben. To je klub, za katerega navijam in ga obožujem. Harvey Elliott

Zanimivo, 27 strelov Parižanov je drugo največ za ekipo, ki je izgubila brez doseženega gola v izločilnih tekmah lige prvakov (od 2003). Rekord s 30 streli z lanskega polfinala proti Borussii drži – PSG.

Flick ponosen na igralce

Barcelona, z 28 goli daleč najbolj učinkovita v ligaškem delu, je v 22. minuti ostala brez pregrobega Pauja Cubarsija, a podobno kot LFC zdržala vse nalete Benfice in zmagala z golom Raphinhe v 61. minuti. Statistika: Benfica 26 strelov, Barcelona 7, koti 13:4. »Težko je igrati z 10 možmi. Ne bi mogel biti bolj ponosen na igralce, branili smo se fantastično in bili za to nagrajeni,« je bil vesel trener Hansi Flick.