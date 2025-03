Ni mogel verjeti, kaj je videl, videl pa je krajo

Francoski prvak Paris St. Germain je veliki poraženec prvih tekem osmine finala lige prvakov. Parižani so bili za imenitno predstavo nagrajeni s pohvalami, toda v Liverpool gredo z zaostankom 0:1 (Harvey Elliott, 87.). Rdeči z Anfileda so se reševali, kot že dolgo ne in srečno ter iz edinega strela proti vratom, skupaj pa so zmogli le dva strela, dosegli minimalno zmago. Nad njo ni bil navdušen niti legendarni branilec Liverpoola Jamie Carragher.

Strokovni komentator pri CBS Jamie Carragher je bil odkrit in je zmago svojega Liverpoola v Parizu opisal kot največjo krajo v zgodovini lige prvakov. FOTO: Carl Recine/Reuters

»To je bila ena od največjih kraj v zgodovini lige prvakov. Ne morem verjeti, kaj sem videl. PSG je bil čaroben in je v vsem zasenčil Liverpool,« je priznal komentator pri CBS.

Carragher je še posebej izpostavil vratarja Alissona Beckerja. »Najbrž je imel najboljšo tekmo v karieri, zagotovo pa pri Liverpoolu. Če bo Liverpool osvojil LP, za kar ima veliko možnosti, se bo njegova predstava še dolgo pomnila,« je bil nad Brazilcem,ki je zbral devet obramb, navdušen nekdanji branilec.

PSG je imel kar 65 odstotno posest žoge, sprožil je 27 strelov, Liverpool le dva. V kotih je bilo razmerje 14:2, odstotek natančnosti podaj pa 92:77.