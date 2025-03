PSG se opogumlja, tudi skoraj popoln rdeči stroj z reaktivci se lahko zaskoči

Če je na prvih štirih tekmah osmine finala lige prvakov močno izstopal sinočnji madridski derbi med Realom in Atleticom, je danes težje določiti derbi večera. Za Nemce je vsekakor najbolj mikaven dvoboj med Bayernom in Leverkusnom, za navijače z Iberskega polotoka obračun med Benfico in Barcelono, Inter bo v Rotterdamu reševal italijansko čast. Oči svetovne nogometne javnosti pa bodo vendarle najbolj uprte v tekmo med Paris Saint-Germainom in Liverpoolom ...

PSG in Liverpool sta zanesljivo na poti k naslovu državnih prvakov, Parižani so neporaženi v ligue 1 in imajo 13 točk prednosti pred Marseillom, LFC prav toliko pred Arsenalom v premier league. Tako lahko trenerja Luis Enrique in Arne Slot vse sile usmerita v duel na Parku princev. »To bo tekma med dvema dominantnima ekipama z različnima slogoma igre,« se spektakla veseli Enrique,« čigar ekipa je v Evropi kazala slabšo podobo, se komaj prebila v končnico, a tam odpravila Brest s skupnih 10:0!

Angleži so na drugi strani osvojili prvo mesto med 36 ekipami, premagali tudi branilca naslova Real Madrid in s 4:0 razbili Bayer Leverkusen. Na Pariz imajo slabe spomine, pred tremi leti so na Stade de France izgubili v finalu proti Real Madridu, tekmo pa so omadeževale obupne varnostne razmere, zaradi česar se je tekma začela s 37 minutami zamude, mnogi Liverpoolovi navijači pa so ostali pred vrati štadiona, francoska policija se jih je celo lotila s solzivcem. Zato naj bi jih tokrat v francosko metropolo prispelo le okrog 2000, veliko manj, kot bi jih bilo sicer.

Francosko Angleski Derbi

Tudi v sezoni 2018/19, ko so osvojili šesti naslov evropskih prvakov, so bili rdeči z Anfielda v Parizu poraženi. So favoriti za napredovanje, s čimer se strinja tudi Enrique. »Liverpool je že nekaj let med najboljšimi evropskimi klubi. Težko je bilo popraviti, kar je ustvaril Jürgen Klopp, ampak Slotu je uspelo in je ustvaril skoraj popolno ekipo,« je Nizozemcu polaskal Španec. Tudi njemu gredo pohvale, PSG veliko bolje deluje zdaj kot pred leti s triom Messi-Neymar-Mbappe.

30 golov in 22 podaj je na 39 tekmah v sezoni zbral Mohamed Salah

26 zadetkov je na 33 tekmah za PSG dosegel Ousmane Dembele

Salah favorit za zlato žogo

Francozi še vedno lovijo izmikajočo se evropsko slavo, najbližje so ji bili covidnega leta 2020, ko so v lizbonskem finalu klonili proti Bayernu. Da gre v četrtfinalu pričakovati Liverpool, nakazuje tudi sicer majhna razlika v vrednosti ekip, angleška po Transfermarktu velja 968 milijonov evrov, francoska 870 milijonov. Ker se mu pogodba izteka in je njegova prihodnost nejasna, je Mohamed Salah ovrednoten zgolj na 55 milijonov, toda Egipčan je pri 32 letih v življenjski formi. V sezoni je zbral 30 golov in 22 podaj in je med vročimi kandidati za zlato žogo.

Luis Enrique je slikovito opisal moč Liverpoola. FOTO: Franck Fife/ AFP

»Žal ni samo Salah, Liverpool ima kopico vrhunskih nogometašev na vsakem igralnem mestu,« se moči tekmeca zaveda Enrique. »To nas samo motivira, čas je, da pokažemo, iz kakšnega testa smo. Liverpool ima enega najboljših napadov na svetu. Morali bomo imeti žogo v posesti, a hkrati paziti na nasprotne napade, saj imajo tri 'reaktivce',« je bil slikovit Enrique, ki je bržčas mislil na Salaha, Luisa Diaza in Codyja Gakpoja. A tudi on ima svoja orožja, najbolj vroče je Ousmane Dembele, ki zadeva kot za stavo.

Razlika v prioritetah

Liverpool je v sezoni odigral 43 tekem, vpisal 32 zmag, doživel le štiri poraze, nobeden ni bil zares boleč. PSG ni izgubil na 22 zaporednih tekmah. Če lahko kje najdemo njegovo prednost, je to v prioritetah. Medtem ko Parižani od leta 2011, ko so prišli v katarske roke, hrepenijo zgolj po evropski lovoriki. Liverpoolu ta čas več pomeni 20. angleški naslov, s katerim bi se izenačil z večnim tekmecem Manchester Unitedom.

Arne Slot je še nadgradil delo Jürgena Kloppa. FOTO: Lee Smith/Reuters

Toda to lahko tudi pomeni, da bodo gostje bolj sproščeni in razigrani, ne nazadnje so imeli po dolgem času prost teden. Res nimajo nobenega razloga, da bi se bali tekme v mestu luči ... »Nikogar se ne bojimo, se pa zavedamo, da ima Pariz kakovost in da je v vzponu. To bi lahko bil tudi finale,« je razmišljal Slot: »Bil bi presenečen, če bi nevtralni ljudje gledali katero drugo tekmo.«