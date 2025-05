Ko prvič osvojiš ligo prvakov, je naslednjič precej lažje

V nadaljevanju preberite:

Pogovarjali smo se z Dejanom Savićevićem, nekoč zvezdnikom Crvene zvezde in Milana, pri obeh klubih se je veselil lovorike lige prvakov. Pri slednjem je v sanjski finalni predstavi pred dobrimi tremi desetletji proti Barceloni (4:0) zabil enega od golov. Kakšni so njegovi spomini na dneve pri beograjskem nogometnem velikanu, zakaj prav v finalu Zvezda ni pokazala vrhunske predstave, ohranila pa je zbranost pri enajstmetrovkah? Kako je doživljal dneve v lombardijski metropoli, kako se spominja omenjenega spektakla z Barcelono in kako finala eno leto pozneje proti Ajaxu (0:1), ko zaradi poškodbe ni mogel igrati? Kako razmišlja o mestnem tekmecu Interju, ki se bo za letošnjo zmago na sobotni večer udaril s Parižani? Danes je Savićević predsednik Nogometne zveze Črne gore, v domovini je združil moči z nekdanjim soigralcem Robertom Prosinečkim ...